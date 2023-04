Contrôle d’envergure pour les poids lourds (vidéo)

C’est sur l’avenue de Champion que les poids lourds étaient amenés par les forces de l’ordre afin d’être contrôlés. Une action menée dans le cadre d’un protocole de sécurité routière en vigueur depuis le 1er novembre 2021. "Nous le savons, la province de Luxembourg est le mauvais élève du pays, explique Guillaume Macaux, commissaire à la police fédérale. L’objectif est de conscientiser les partenaires internes et externes, à travailler ensemble afin de mener des actions comme celle d’aujourd’hui et afin d’améliorer la perception de la sécurité sur nos routes." Pour ce contrôle, ce sont donc uniquement les poids lourds qui étaient visés. "Nous allons de la conduite sous influence jusqu’à ce qui est spécifique aux poids lourds, reprend le commissaire. Par exemple, nous contrôlons le tonnage, l’arrimage, la fixation des marchandises. Nous avons tout ce qui concerne le tachygraphe également. Nous contrôlons le temps de pause des chauffeurs, leur temps de roulage et leur carnet de route. C’est ce pourquoi la police de la route est présente aujourd’hui, puisqu’elle est formée à tout cela. Nous sommes vraiment sur un contrôle complet."

"Des actions qui portent leurs fruits"

Pour appuyer les policiers, le SPW Environnement était également présent, de même que le service des Taxes. "C’est un dispositif assez grand puisqu’il faut bien amener les poids lourds quelque part, explique encore Guillaume Macaux. C’est une société qui nous met ce parking à disposition. Une autre société nous permet quant à elle d’aller vérifier le tonnage de certains camions si nécessaire." Si Aubange a été choisi comme lieu de contrôle, ce n’est pas pour rien. "Nous sommes aux trois frontières, dit-il encore. La France et le Luxembourg ne sont pas loin. La Nationale 81 et la E411 sont à proximité, ce parking nous permet d’être un peu en retrait, de faire notre travail dans le calme et d’aller chercher les camions qui empruntent ces deux axes routiers fort fréquentés. Ces actions portent leurs fruits puisqu’en plus d’avoir des infractions telles que la conduite sous influence, nous pouvons également faire de la prévention. Un accident de poids lourds fait beaucoup plus de dégâts qu’un petit véhicule."

Pour rappel, des amendes salées sont à la clé si certaines normes ne sont pas respectées. Celles-ci peuvent aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros.