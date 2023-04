Toujours autant d'engouement pour le Rhéto Trophée auprès des écoles secondaires

À l’époque, une telle journée avait été mise en place pour combler les jours blancs en fin d’année scolaire. "Au début, l’épreuve concernait uniquement les écoles d’Arlon puis le phénomène a pris de l’ampleur, explique Michel Andris, directeur du Centre Adeps de Neufchâteau. Elle n’a cessé de grandir pour venir s’installer à Neufchâteau, mieux desservi par les grands axes routiers et sa proximité avec le centre Adeps de Chiny".

Après autant d’années de fonctionnement, l’événement garde-t-il encore toute sa fraîcheur et l’engouement de ses participants ? "Bien sûr, la motivation des rhétos et de leurs professeurs n’a pas changé au fil des années, poursuit le directeur. Mais elle fluctue en fonction des professeurs et des directions d’écoles. Certaines d’entre elles vont préparer leurs élèves sur plusieurs années et jouer le coup à fond, d’autre non. Dans la province, on a connu des personnes ultra-motivées à l’image d’Éric Meunier pour l’Institut Saint-Michel ou de Bruno Evrard à l’Institut Saint-Joseph de Libramont".

Favoriser les équipes hétérogènes

Et l’objectif de départ du Rhéto Trophée, est-il toujours le même ? "Oui, il n’a pas changé. Notre objectif est de concerner un maximum de rhétos avant leur départ des études secondaires. C’est un des derniers moments importants puisqu’ils n’auront plus de cours d’éducation physique obligatoire par la suite. Si on peut encore leur donner l’envie de se bouger, de goûter à un nouveau sport, cela passe par ce genre d’événement".

Car Michel Andris le rappelle, le Rhéto Trophée a cette envie d’initier tous les jeunes au sport, quelles que soient ses compétences ou son niveau sportif. "Le but n’est pas que chaque école envoie ses six meilleurs sportifs lors de la finale poursuit-il. Nous mettons en place des épreuves variées comme le bûcheronnage, le kayak, le tir de précision, ect. Ainsi, chaque équipe doit être la plus hétérogène possible. Le petit jeune bedonnant de la classe doit également avoir sa chance".

C’est pour cela que l’Adeps met régulièrement en place des journées sportives à destination des écoles, en amont du Rhéto Trophée. Elles permettent de voir les compétences de chacun dans des sports variés.