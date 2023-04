Luxembourg : la SNCB poursuit le développement de son offre de trains au cours des 3 prochaines années

Ce plan a été adopté par le Conseil d’administration de la SNCB et transmis au cabinet du Ministre de tutelle pour approbation par le Conseil des ministres.

Aujourd’hui, le nouveau plan de transport et les plans d’investissement de la SNCB et d’Infrabel ont été présentés auprès de représentants locaux, fédéraux et d’acteurs de la mobilité lors d’une session d’information.

Plus de trains le weekend entre Liège et Marloie

Ce plan de transport s’inscrit pleinement dans les ambitions de croissance du contrat de service public. Il veut stimuler l’augmentation du nombre de voyageurs en train (+30% d’ici 2032), tant pour le segment domicile-travail, domicile-école que pour le segment de loisirs. À cette fin, il prévoit des trains complémentaires le weekend entre Liège et Marloie.

Dès décembre 2025, le train L15 Liège – Esneux – Bomal – Marche-en-Famenne – Marloie circulera toutes les heures le week-end au lieu de toutes les 2 heures : une possibilité supplémentaire pour les habitants de la région de Marche-en-Famenne, Hotton ou Durbuy de se rendre plus facilement à Liège les samedis, dimanches et jours fériés.

Évolution des correspondances

D’ici 2026, la SNCB déploiera pas moins de 2.190 correspondances chaque heure entre ses trains, soit +12% par rapport à la situation actuelle. La SNCB renforcera aussi le travail conjoint avec les autres opérateurs dont Le TEC pour développer les nœuds de correspondances intermodaux.

Une communication auprès des entités locales

Dans les prochaines semaines, la SNCB et Infrabel, tiendront ensemble des sessions d’information auprès des villes et communes sur ce nouveau plan de transport et leurs plans d’investissement respectifs pour la période 2023-2032. Par ailleurs, en ce qui concerne l’optimalisation de dessertes, une large communication sera faite aux voyageurs en collaboration avec les communes concernées, et les alternatives existantes seront présentées.

Un meilleur accueil pour les voyageurs

D’ici 2032, la SNCB prévoit des projets dans plusieurs gares de la province de Luxembourg. Objectifs principaux : améliorer l’intermodalité pour faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre, l’accessibilité et le confort des voyageurs. La SNCB veut ainsi augmenter dans tout le pays de 50.000 le nombre de places de parking vélo pour atteindre 164.000, de 5.000 le nombre d’emplacement de parking voitures pour atteindre 80.000 et doubler le nombre de gares accessibles pour les personnes à mobilité réduite pour atteindre le chiffre de 176.

Dans la province de Luxembourg,

5 gares sont concernées par des projets d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : rehaussement de quais, pose de lignes de guidage ou installations d’ascenseurs. ​​

4 gares sont concernées par des projets d’aménagement de parkings vélos.​

2 gares sont concernées par des projets d’aménagement de parkings voitures.​

À titre d’exemples,