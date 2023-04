Les écoliers de Martelange ont rendu un hommage anticipé aux soldats tombés en mai 40

Cette année, les petits écoliers seront en vacances à cette date particulière. Mais pour qu’ils puissent participer aux cérémonies commémoratives, l’hommage aux jeunes soldats tombés aux combats en 40 a été anticipé d’une quinzaine de jours.

Habitué depuis des années à présider cette cérémonie, le bourgmestre Daniel Waty, empêché par un événement sérieux de dernière minute, avait laissé le soin à l’échevine Cindy Feller de prendre le relais.

Ce sont le président cercle d’histoire Adrien Chetter et Jean Kerger qui ont expliqué à la cinquantaine d’écoliers présents comment se sont déroulées les tragiques heures du 10 mai 40. Le bilan humain était lourd: des jeunes soldats, des chasseurs ardennais en poste en cet endroit, sont tombés sous les balles ennemies. Il s’agissait de Joseph Bosseler, 33 ans, Albert Courtois, 24 ans, Gaston Merlot, 32 ans et Gustave Miecret, 23 ans. "Ces jeunes gens ont perdu la vie alors qu’ils étaient certainement habités de projets professionnels et familiaux. Nous pouvons deviner la tristesse de leurs proches, peut-être aussi la révolte de ces familles qui n’acceptent pas la disparition de leur être aimé."