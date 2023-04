Le 7 mai, visitez 7 chantiers ouverts en province de Luxembourg: "Pour découvrir ces métiers et toutes les innovations"

La section provinciale, avec le soutien de la Province de Luxembourg, ouvre cette année 7 chantiers, pour une journée spéciale qui vise plusieurs objectifs.

"Cela permet tout d’abord de montrer au grand public et aux maîtres d’œuvre ce qu’est véritablement la construction et de présenter les différentes innovations du secteur, car beaucoup pensent qu’il n’y en a pas ou peu alors qu’elles sont nombreuses, débute François Cloos, président d’Embuild Luxembourg. Aussi, cela permet de montrer les solutions mises en place pour contrer la hausse des prix de l’énergie."

Enfin, via ces visites qui se déroulent aussi dans les autres provinces, la fédération espère faire naître des vocations, alors que le secteur connaît un manque de mains d’œuvre chronique face à une demande toujours plus grande. "La pénurie est toujours présente, assure François Cloos. Pourtant, on gagne bien sa vie dans la construction et les conditions de travail sont meilleures qu’avant. Mais les clichés ont la vie dure. Ouvrir ces chantiers donne la possibilité aux jeunes et aux parents de rencontrer des passionnés, d’éviter les faux stéréotypes et parfois même de découvrir des nouveaux métiers."

Les visiteurs pourront d’ailleurs poser leurs questions aux membres de l’entreprise, à l’architecte, aux sous-traitants, présents sur chaque chantier.

La liste des chantiers ouverts

À noter que sur les 7 chantiers, deux se trouvent aux portes de notre province, mais les travaux sont menés par une entreprise de chez nous et présentent un intérêt de par leurs caractéristiques. Petit tour d’horizon des différents chantiers à découvrir:

1) Le réaménagement du centre urbain de la ville de Beauraing par l’entreprise Colleaux : le projet consiste en la création d’un rond-point à la sortie de Beauraing dans le sens Beauraing – Dinant et ensuite en la réhabilitation de la traversée de Beauraing. L’occasion de découvrir un chantier routier d’ampleur.

Sortie de Beauraing dans le sens Beauraing – Dinant

2) L’habitat modulaire en bois CLT par la Maison de Demain à Kautenbach (Grand-Duché) : ces modules sont posés sur pieds et permettent de ne pas abîmer le terrain et de réduire l’empreinte écologique. Ils peuvent être utilisés comme bureau et, cela se développe, comme maison.

Duerfstrooss 9 – L 9663 Kautenbach

3) La rénovation d’une maison à ossature bois par le Bon Bois à Marbehan : présentation des principes et avantages de l’ossature bois, installation de la toiture en ardoise, construction de la charpente et l’installation d’un pare-vapeur. Ainsi que des démonstrations du service technique provincial de techniques spéciales telles que le torchis et la pose de tuiles.

Rue des prés, Marbehan – 6724 Habay

4) La rénovation du futur pôle culturel de Bastogne par Cobelba : Ce projet d’envergure (7 millions d’euros) au Quartier latin prévoit 6 000 m2 dédiés à la culture. Une grande phase de démolition de la dalle et de stabilisation des façades est en cours. Fin des travaux prévus pour la fin du premier semestre 2024. "Ce chantier est vraiment intéressant de par son ampleur et le projet", note le président d’Embuild Luxembourg.

Place en Piconrue 2 – 6600 Bastogne

5) La transformation d’un logement en gîte par l’entreprise Seetech à Hives: cela comprend l’installation domotique complète ainsi que l’installation photovoltaïque avec des batteries. Cette technique de stockage de l’énergie photovoltaïque permet d’être totalement autonome.

Hives 23 E – 6980 La Roche-en-Ardenne

6) La rénovation de la toiture, par VNJ Toitures, du centre de formation Forem de Libramont et la découverte de métiers de la construction : l’occasion de monter sur un échafaudage et de découvrir de tout près une toiture. C’est aussi l’endroit parfait pour découvrir tous les différents métiers du secteur de la construction.

Avenue Herbofin 37 – 6800 Libramont

7) La maison évolutive construite en bois par Stabilame à Lavacherie : elle est construite avec la technique du poteaux-poutres, qui donne la possibilité d’alterner les murs et d’adapter selon les besoins de la famille, tout cela sans murs porteurs. Le projet est en cours de chantier.

rue de Bastogne, 82 – Lavacherie (6680 Sainte-Ode)

La batterie, la solution ultime avec des panneaux photovoltaïques ?

Parmi les chantiers à découvrir, la transformation d’un logement en gîte à Hives-la-Roche. Plus que la transformation en elle-même, c’est le projet mis en place qui risque d’intéresser bien des propriétaires. Car ce gîte réalisé par l’entreprise rochoise Seetech se veut autonome en énergie. "C’est un bâtiment très énergivore car il utilise une pompe à chaleur, indique Serge Étienne, le patron de Seetech. Pour combler cela, nous avons posé des panneaux photovoltaïques avec un système de stockage sur une batterie. C’est géré par un logiciel qui s’adapte selon la météo à venir, entre autres. Cela permet aussi de recharger un véhicule électrique. " Lorsqu’il est questionné sur le coût et l’efficacité réelle d’une telle batterie, Serge Étienne répond que "cela représente un coût élevé, mais avec une consommation d’énergie de plus de 13 kWh, le retour sur investissement est de 4 à 6 ans. Plus le bâtiment consomme, plus c’est rentable. D’autant qu’une batterie a une durée de vie de 20 ans." Le patron pense d’ailleurs qu’elles vont se multiplier: "Cela aidera aussi ORES car avec l’augmentation des véhicules électriques, il sera difficile pour eux de répondre à toute la demande électrique". C’est à découvrir à Hives.

Si vous avez encore besoin d’informations, tout se trouve sur leur site https ://journeechantiersouverts.be.