Agissements suspects à Laneuville: deux personnes arrêtées après une course-poursuite

Compte tenu des premiers éléments relevés par les policiers et des circonstances de ces agissements, le parquet du Luxembourg a immédiatement confié l’enquête à un juge d’instruction.

"Précisons qu’actuellement, aucun vol ne peut être imputé à ces personnes, ajoute le commissaire. Le matériel saisi peut toutefois laisser penser qu’ils risquaient d’en commettre.

La conjugaison du signalement, en temps réel, des agissements suspects par des riverains et une intervention rapide des services de police a permis de garantir la sécurité et la tranquillité publique."

Les bons réflexes à avoir

Le commissaire famennois en profite pour rappeler les bons réflexes qui permettent d’éviter des vols: "Comme cela a été le cas ce 20 avril, n’hésitez jamais à contacter les numéros d’urgence 101 ou 112 en cas de situation suspecte."

Il rappelle aussi quelques comportements à adopter pour éviter de se faire cambrioler.

Le divisionnaire Daniel Sommelette. ©EdA

Tout d’abord, avant de quitter votre domicile, assurez-vous que toutes les portes et fenêtres soient bien fermées, que tous vos verrous et serrures fonctionnent correctement et que vos échelles et outils soient bien rangés.

"Un système d’alarme peut également renforcer la sécurité de votre habitation, poursuit le commissaire Sommelette. Si tel est le cas, n’hésitez pas à l’afficher clairement sur votre porte d’entrée ou portail pour dissuader les cambrioleurs de pénétrer dans votre domicile."

Aussi, il est conseillé de ne pas conserver d’importantes sommes d’argent, des bijoux de valeur, ou des objets d’art à son domicile. Il est important de les photographier au préalable et de les placer en lieu sûr. "Évitez de mettre tous vos objets de valeur dans un seul endroit et d’avoir un coffre-fort apparent", complète le chef de corps.

Si vous partez pour un week-end prolongé ou en vacances, confiez les clés de votre domicile à des personnes de confiance afin qu’ils puissent passer régulièrement chez vous pour ouvrir et fermer les volets, allumer les lampes, etc. Le but est de faire croire aux cambrioleurs que votre habitation est toujours occupée.

"Pensez également à demander à une personne de confiance de venir récupérer votre courrier, car une boîte aux lettres pleine représente un excellent indicateur pour les malfaiteurs, note encore le commissaire. Si vous n’avez personne pour le faire, n’hésitez pas à demander aux services postaux de transférer votre courrier directement sur votre lieu de vacances.

Il est également important de ne pas dévoiler votre vie privée sur les réseaux sociaux. N’oubliez jamais que certaines personnes malhonnêtes et sans scrupule sont à l’affût de la moindre opportunité et que les réseaux sociaux sont une mine d’information."

Enfin, et c’est toujours bon à savoir, vous pouvez prévenir les services de la police locale de votre départ en vacances grâce au dispositif "Police veille". Pour les citoyens des communes de Marche-en-Famenne, Tenneville, Nassogne, Durbuy, Erezée, Hotton, Rendeux, Vielsalm, La Roche-en-Ardenne, Houffalize, Gouvy et Manhay, transmettez vos demandes à l’adresse suivante: zp.famenneardenne.dirops@police.belgium.eu via le formulaire disponible sur le site web de notre zone de police.