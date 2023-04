2000 rhétoriciens sportifs s’affrontent (vidéo)

Lancée en 1993, l’épreuve fêtait en théorie ses 30 ans cette année. Mais deux éditions annulées en 2020 et 2021 à cause du Covid, porte à 28 le nombre d’éditions effectives de ce grand rendez-vous sportif attendu par les écoles.

Ce mercredi, ce sont 120 établissements scolaires composés chacun de 6 jeunes participants qui se sont affrontés dans de nombreuses épreuves à Neufchâteau, Chiny et Herbeumont.

"Cette année marque le retour d’un Rhéto Trophée traditionnel, explique Anestis Hadjianestis, coordinateur de l’événement. L’an dernier, nous avions adapté la difficulté des épreuves sur un des parcours suite à l’activité sportive des jeunes en diminution avec le Covid".

Cette année, changement de date. Habituellement organisé le premier mercredi du mois de mai, les organisateurs se sont adaptés aux nouveaux congés scolaires. Comme lors des précédentes éditions, les étudiants devaient réaliser des épreuves sportives sur trois parcours.

Une journée riche en activités physiques

Le plus difficile étant sans aucun doute le parcours vert. "Situé à Herbeumont, c’est le plus dur et le plus long poursuit le coordinateur. Ils se sont ainsi affrontés à la joëlette afin de les sensibiliser au handisport, au tir à l’arc, à la portée de civières, aux tractions, aux poussées de chariots ou encore au parcours BMX".

Quelques kilomètres plus loin, à Chiny, c’est le parcours bleu, en référence à l’eau, qui a été mis en place. Là-bas, descente en kayak sur la Semois avant une course d’orientation dans les bois en run and bike. Et pour couronner le parcours, une épreuve de bûcheronnage. Le parcours rouge se situait à Neufchâteau en plein cœur de la Vallée du lac. Au menu, du biathlon avec 1 500 mètres de course à pied autour du lac, du tir sportif au laser et de l’aviron sur une distance de 250 mètres. Pour les élèves qui accompagnaient leur équipe, un tournoi de beach-volley et de badminton avait été mis en place afin de les occuper durant cette journée.

Le magnifique cadre de Neufchâteau

Présent depuis de nombreuses années à Neufchâteau, le Rhéto Trophée est bien parti pour y rester davantage. "Le cadre chestrolais se prête évidemment très bien à ce genre de journée souligne Anestis Hadjianestis. La proximité des centres Adeps de Neufchâteau et de Chiny est également très importante. Elle permet d’offrir des solutions en termes de logement pour les écoles qui viennent de loin, mais aussi en termes de matériel pour l’épreuve en elle-même".

En plus des 720 rhétos qui ont participé activement au Rhéto Trophée, des nombreux autres jeunes ont rejoint Neufchâteau ce mercredi. "Pour le tournoi de beach-volley, nous avions 32 équipes de maximum huit joueurs. En comptant les professeurs et les divers accompagnants, le Rhéto Trophée 2023 a rassemblé plus de 2000 personnes à Neufchâteau", se félicite le coordinateur de l’épreuve.