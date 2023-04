Sergueï Jirnov, un ex-espion du KGB au Bastogne War Museum : "Poutine prépare la guerre depuis 23 ans"

Aujourd’hui auteur et journaliste résidant en France, Sergueï Jirnov a livré la vision russe, lui qui a été agent du KGB de 1984 à 1991, puis pour les services russes jusqu’en 1992. Et si cela peut paraître lointain, l’homme de 62 ans, grand et au regard sûr, souligne qu’il a grandi et étudié avec bon nombre de dirigeants russes actuels. Il a même subi un interrogatoire par celui qui allait devenir président, Vladimir Poutine. "C’était en 1980, aux JO de Moscou, a-t-il précisé. Je travaillais pour le service de renseignements pour les étrangers et après un appel trop long, j’ai été interrogé par un officier, d’1m62, assez chétif, un certain Vladimir Poutine. Il a tout fait pour me coller une procédure judiciaire, mais je lui ai tendu un piège. Je lui ai cité un passage d’un livre interdit, “L’Archipel du Goulag”. Il pensait avoir touché le gros lot, mais quand je lui ai expliqué que c’était le petit-fils de Brejnev, avec qui j’étais à l’école, qui me l’avait donné, il m’a laissé tranquille."

Pour compléter quelque peu le portrait de Sergueï Jirnov, il faut aussi signaler qu’il a réussi à être, en étant en mission d’infiltration à Paris, le premier soviétique admis à l’École nationale d’administration (ENA), de 1991 en 1992.

Nul doute que l’ancien espion aurait encore pu livrer bien des anecdotes uniques sur ce pan révolu de sa vie, mais à l’heure du conflit en Ukraine, tous avaient envie de mieux comprendre cet ennemi qu’est la Russie.

"Poutine prépare la guerre depuis 23 ans"

Sergueï Jirnov a donc commencé par la base: "Leur vision est particulière. Il y a un classement des adversaires. En un, les USA ; en deux, l’OTAN ; en trois, la Chine… Voilà 30 ans déjà, l’Europe faisait partie de l’ennemi n°2 et cela n’a pas changé. Et surtout la Belgique puisqu’elle abrite le siège de l’OTAN ainsi que les instances de l’Unio n européenne. Soyons clairs, pour Poutine, l’ennemi n’est pas l’Ukraine, mais bien l’OTAN. Bruxelles fait donc l’objet d’un grand intérêt de la part des services secrets russes." Un intérêt qui s’est renforcé ces dernières années, à l’image des antennes qui se sont multipliées sur les toits des bâtiments russes dans la capitale. "Poutine mise essentiellement sur les services de renseignement, a indiqué l’ex-agent du KGB. D’ailleurs, avant, le QG des services de renseignement comptait trois bâtiments. Il y en a maintenant six, avec deux fois plus d’employés." Pour le Russe, exilé en France, c’est clair, "la situation actuelle est plus dangereuse que pendant la guerre froide, car Poutine met plus de moyens dans les renseignements. Depuis 15 ans, 30% du budget russe est dédié à la défense et aux services de renseignements. L’Europe a été un peu naïve car consacrer autant d’argent pour cela, c’est se préparer à la guerre. Poutine ne s’en est d’ailleurs jamais caché. Il parlait déjà de guerre en 2008. Et il a modifié le plan nucléaire en 2000, en disant que les armes nucléaires n’étaient plus des armes de dissuasion, mais d’emploi. Cela fait 23 ans qu’il prépare une guerre !"

Sergueï Jirnov a prévenu sans détour: "Il serait temps de se réveiller. Cette guerre en Ukraine a commencé en 2014, avec l’annexion de la Crimée, comme Hitler avait annexé l’Autriche. Et avec la même argumentation de la défense de la langue nationale et des habitants. Après, s’il y a eu de la naïveté chez les Européens, c’est aussi une question de priorité. Après la fin de l’URSS, les budgets ont été mis ailleurs."

"Une décoration pour Poutine"

Heureusement, "grâce à Poutine, l’Europe n’a jamais été aussi unie et l’OTAN, en mort cérébrale voilà quatre ans, a été revigorée, avec des budgets derrière." Sergueï Jirnov ironise même: "Il faudrait presque inventer une décoration spéciale pour Poutine, pour services rendus."

Reste que si l’Europe est un des principaux ennemis de la Russie, cette dernière y trouve aussi de nombreux alliés: "L’Europe est considéré comme le point faible de l’Occident, une porte ouverte. On y trouve beaucoup d’anti-américains, c’est facile d’y recruter des gens. Aux USA, avec le FBI, c’est bien plus compliqué. J’ai l’habitude de dire qu’en France, Poutine a une plus grande majorité au parlement que Macron, avec les Lepen, Mélenchon, certains élus du centre-droite, etc. Il n’y a même pas à pousser pour recruter, ils viennent seuls, et ce même si Poutine ne propose rien d’universel. Il a tout de même parlé de recréer l’empire russe. Certains ont ricané, disant qu’il n’allait pas attaquer la Pologne, la Finlande et l’Alaska. Mais la Pologne a compris l’enjeu tout de suite et s’est directement impliquée. C’est aussi le cas de la Finlande, devenue membre de l’OTAN, et de la Suède, qui veut l’être alors qu’elle était neutre depuis 245 ans."

Sergueï Jirnov a conclu en répondant à la question qui servait de thème au colloque, "Sommes-nous encore capables de nous défendre ?": "Nous sommes désormais obligés de nous défendre".w

«Je ne crois pas que la Russie va envahir l’OTAN, mais…»

Le lieutenant-général Claude Van De Voorde, représentant de la Belgique au comité militaire de l’OTAN, s’est également exprimé vendredi au 4eRendez-vous de l’Histoire du Bastogne War Museum, juste avant Sergueï Jirnov (voir ci-dessus). Il a donné son point de vue sur le conflit ukrainien : «Cela ne va pas redevenir comme lors de la guerre froide, mais on tend quand même dans cette direction, avec un renforcement des flancs à l’est et des déploiements en Roumanie et en Lituanie, pas seulement pour des exercices, mais aussi pour se préparer.

Ce qui fonctionne bien durant cette guerre par rapport à avant, c’est le partage des informations. Mais il y a une petite frustration au sein de l’OTAN, car on donne du matériel, mais on ne sait pas comment il est utilisé ni les plans prévus. Il faut tout de même continuer à soutenir l’Ukraine. Et essayer de travailler avec plus d’efficacité, comme augmenter la coopération pour des achats communs de matériel.» Sur le rôle de la Russie, le lieutenant-général Claude Van De Voorde a souligné qu‘elle avait commis pas mal d’erreurs sur le champ de bataille : «Comment les avions ukrainiens peuvent-ils encore décoller alors qu’ils auraient dû bombarder ces installations dès le début? Mais il ne faut pas oublier qu’ils ont des moyens incroyables en termes de personnes, sachant que pour eux, une vie ne vaut rien. Mais je ne crois pas que la Russie va envahir l’OTAN. Leur armée doit se réorganiser et cela va prendre plusieurs années. La menace à court terme, ce pourrait peut-être être une attaque de missile balistique. Avant, nous avions un système de défense difficilement passable, mais nous ne l’avons plus. Les Allemands ont bien lancé l’idée de créer un écran européen. La Belgique a accepté. Mais dernièrement, l’ambassadeur français s’est plaint de cela auprès de notre ministre de la Défense, arguant que ça n’avait pas été négocié avec la France et que l’industrie française n’est pas sollicitée…». Une certaine idée des priorités.