Le bourgmestre virtonais François Culot s’est rappelé avoir reçu un jour un coup de fil de Pierre Bricart lui demandant s’il ne connaissait pas un club de tennis qui serait disposé à accueillir un partenariat pour l’installation de deux terrains de padel. Pierre Bricart, déjà Monsieur Padel à Garisart à Arlon, s’est vu souffler le nom du TC Saint-Mard par le maïeur. L’histoire était en marche.

Histoire où l’Orval a joué son rôle. "Tout est parti d’une rencontre avec David Cognoli au padel de Garisart. Nous avons bu un Orval ou deux, nous avons sympathisé et nous avons imaginé d’investir ensemble dans le padel. Nous avons créé la société BC Sport Alliance afin de proposer nos services et notre expertise aux clubs de tennis qui souhaitaient se lancer dans le padel, parallèlement à leur activité principale. Nous avons contacté Saint-Mard, où nous avons rencontré le président Tanguy Nicolas. Là aussi, quelques Orval ont créé un climat de confiance et de convivialité. Un accord de partenariat a été échafaudé, c’était parti."

Une réussite exponentielle basée sur le bénévolat

Le club de Saint-Mard est en plein boom avec plus de 300 membres. "Nous allons bientôt fêter nos cinquante ans d’existence, rappelle Tanguy Nicolas. Avec 14 comitards et une équipe de bénévoles extraordinaires, le club progresse d’année en année à une vitesse qu’on pourrait presque qualifier d’exponentielle. Nous pouvons nous féliciter de nos 38 équipes d’interclubs dont 14 jeunes, du lancement des équipes interclubs de padel, de l’évolution de notre école de tennis sous la responsabilité d’Olivier Collignon, des travaux d’amélioration de nos installations comme l’éclairage LED et le remplacement de la surface de notre salle, la mise en place progressive de French Court sur nos terrains extérieurs et maintenant ces deux terrains de padel qui fonctionnent depuis huit mois et qui suscitent un bel engouement parmi nos membres et en amènent de nouveaux."

L’inauguration de samedi s’est terminée par une exhibition à laquelle ont participé l’ancienne star du tennis belge, Christophe Rochus, reconverti dans le golf et le padel, et le professeur de Garisart, Elie-Noé Nicolay.

Cet engouement pour un sport qui était plus que confidentiel il y a moins de dix ans fait tache d’huile dans notre province.

Outre les pionniers, Garisart et Marche, le projet de Saint-Léger est en route. Mais Waltzing, Neufchâteau, Halanzy, Arlon, Barvaux, Messancy, et beaucoup d’autres clubs échafaudent des projets qui devraient voir le jour.