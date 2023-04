Avec ses 103 ans,Catherine a battu le recond au home Belle fleur d’Aubange

Catherine Watrin est née le 23 avril 1920 à une époque qui marquait la fin de la première guerre mondiale. Elle a vécu toute sa vie dans la propriété familiale de Rachecourt, à deux pas de l’église, où elle s’est adonnée avec son frère Marcel aux travaux de la ferme et aux tâches ménagères. À 26 ans, elle a épousé Émile Nibus, un ouvrier métallurgiste qui a fait toute sa carrière à l’usine d’Athus. Ils ont eu deux enfants, un garçon, décédé, et une fille, âgée aujourd’hui de 76 ans, qui vient lui rendre visite chaque semaine. Elle est veuve depuis plus de trente ans.

"Je ne me tracasse pas, je prends la vie comme elle vient, explique Catherine après avoir trempé ses lèvres dans une coupe de champagne. Je ne sais pas si je serais encore là pour mes 104 ans, mais pourquoi pas. " La centenaire, fervente catholique, se souvient avec enthousiasme de ses voyages à Lourdes où elle s’est rendue plus de vingt fois.

"Je ne crache pas sur un petit verre de bière"

"Je suis bien ici, on s’occupe de moi, je n’ai pas à me tracasser, poursuit-elle avec une lucidité étonnante. J’essaye de bien m’entendre avec tout le monde, mais comme partout dans la vie, on apprécie plus certains que d’autres."

Catherine a soufflé les bougies de son gâteau d’anniversaire avec panache, en un seul coup et même une deuxième fois pour la photo. "J’aime bien manger, surtout quand c’est bon. Parfois, quand c’est moins bon, ça m’ennuie. J’ai des problèmes de mains qui sont un peu paralysées. C’est dommage parce que ma grande passion, c’était de tricoter. Aujourd’hui, ce n’est plus possible. Par contre, je dors comme un bébé. Je ne rate pas une grosse sieste après le repas de midi." Sa fille confirme que sa passion pour le tricot était devenue un véritable art et qu’elle faisait des choses superbes.

Nous avons laissé Catherine finir son gâteau avec deux amies qui partageait sa table, deux gamines septuagénaires. Une d’entre elle est élogieuse. "Elle est formidable, elle est superbe. Sa joie de vivre est communicative."

Avant de nous laisser partir, Catherine Watrin nous a quand même avoué un petit péché mignon, qui est peut-être son secret de longévité: elle ne crache pas sur un petit verre de bière, voire un Orval de temps en temps.