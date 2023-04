Sur le site de Qualité-Village-Gérouville, on peut lire:

"En 1842, une brasserie est installée au cœur du village de Gérouville dans une grande maison villageoise où une activité de ferme était également présente. En 1888, Louis Gigi, ingénieur allemand rachète les bâtiments et crée une bière de table blonde de 3° livrée à l’époque en fûts de bois".

Chez Gigi, brasser est une tradition familiale depuis quatre générations.

La brasserie de l’Étoile est fondée en 1842 par la famille de Lépinoy.

Après la faillite de l’ancien propriétaire, les bâtiments sont rachetés en 1888 par Louis Gigi, un ingénieur allemand qui commence par la production d’une bière de table dans la région et fonde la brasserie Gigi. En 1906, Oscar et Eugène succèdent à leur père.

En 1919, Eugène reprend à Aubange l’ancienne brasserie Bernard. En 1948, Oscar remet la brasserie Gigi à son fils Eugène-Joseph qui décède en 1997. Ses trois fils prennent la relève et, aujourd’hui, c’est Albert qui est le maître brasseur. Il représente la quatrième génération de brasseurs dans cette entreprise familiale.

Fervent musicien

Marie-Albert est un fervent musicien à l’Harmonie de Gérouville où il jouera durant des années du trombone. Son entreprise se développe et Marie-Albert ne peut plus assurer les répétitions et démissionne de son poste de musicien. Cependant, il restera membre assidu aussi du comité de direction de la phalange musicale.

De par sa profession de livreur en porte en porte, il est devenu une figure emblématique dans ce coin de Gaume.

La liturgie des funérailles avec Eucharistie, suivie de l’inhumation, sera célébrée en l’église de Tintigny ce mercredi 26 avril à 14 h 30.