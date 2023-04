Un quarantième chapitre dignement fêté pour le purnalet à La Roche-en-Ardenne (photos et vidéo)

Souvenirs

Lorsque ledit prévôt lance: "Je déclare ouvert le 40e chapitre de la confrérie du Purnalet", de nombreux souvenirs sont revenus. "40e chapitre, et 42 ans. Nous n'y pensions certainement pas, quand le vendredi 15 mai 1981 à 20 h 37, dans la salle voutée du château-fort de La Roche, André Linchet, notre premier prévôt, déclarait ouvert le premier chapitre de la confrérie du Purnalet. Évidemment, nous étions peu nombreux et encore novices dans le domaine. Dans ce lieu magique mais un peu spartiate, les deux restaurateurs de notre confrérie nous avaient préparé un délicieux buffet froid. Nous en avons gardé la tradition."

Pendant ces années, certains confrères sont arrivés, d'autres ont quitté, d'autres encore ne sont malheureusement plus. En mémoire de ces derniers, une minute d'applaudissement a été lancée à l'entame du chapitre. Moment d'émotion incontestable.

Intronisations

Une trentaine de confréries, venues des quatre coins de Belgique et de l'étranger avaient fait le déplacement en terre rochoise pour l'événement. Certes, c'est moins que lors des éditions précédentes, mais on souligne que la Covid a laissé des traces. Avant de passer aux agapes, les membres de la confrérie ont adoubé plusieurs des leurs (voir ci-contre). Comme le veut la tradition, des civils ont également été intronisés. Ce fut le cas du prince carnaval Joseph 1er et de sa cour, d'Elisabeth Detail, de Véronique Manand, Fabienne Beke, Carine Lutz, Olivier Rigaux, Virginie Danloy, Vincent Degreef, Laura Miest, Romain Gillet, Guillaume Ernoux, Pierre Bastin, Alexis Dufay et du vice-doyen, l'abbé Auguste Moanda. Pour avoir participé à cinq chapitres dans les six ans qui ont suivi son intronisation, Pierre-Etienne Petit, lui, a été élevé au grade de purnalî d'honneur. Lors de cet anniversaire, la confrérie a également voulu mettre en avant les revendeurs locaux de leur produit. Ont ainsi été mis à l'honneur les boucheries Baltus, Bosquée, Bouillon et les enseignes le Litheter, Spar et La cave du Vénitien.

Grand-maistre, maistres et dauphins

Des fondateurs de la confrérie, il y a plus de quatre décennies, restent au sein de l'institution: René Dumont, qui fut prévôt pendant de nombreuses années et qui est aujourd'hui prévôt d'honneur ; Richard Lambert, l'actuel prévôt et Michel Danloy, grand maistre sous le nom de "li Mayeur". Ce samedi, plusieurs mutations ont été opérées au sein de la confrérie (notre photo). Yann Goosse accède au rang de grand-maistre sous le nom de "Li Pti Poyon." Dominique Lamette et Guy Legrand, eux, sont promus au rang de maistres alors que Simon et Thomas Legrand, eux, entrent comme dauphins et Lou Smets comme dauphine