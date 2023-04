Procès des fausses procurations: Francine Bossicart chargée lourdement par les autres inculpés

+ À LIRE | Affaires des fausses procurations à Neufchâteau : Dimitri Fourny clame son innocence (vidéo)

Lors de l’instruction d’audience au cours de laquelle il faut résolument tendre l’oreille pour entendre ce qu’on dit de chaque côté de la barre, Me Mayence met Dimitri Fourny sur le gril, ce dernier répète qu’il "conteste avoir donné la moindre injonction à qui que ce soit".

Anne Noël, la directrice du home "Le Clos des Seigneurs" à l’époque, est appelée à la barre. Elle charge Francine Bossicart, une des vingt-trois inculpés . "Traditionnellement, les candidats sur les listes passaient de chambre en chambre pour demander aux résidents de voter pour eux. Certains parmi les résidents ne savaient pas toujours pour qui ou quoi ils votaient. Je ne voulais pas qu’on assiste à des problèmes qu’on avait connus aux élections communales précédentes. Donc, pour ces élections de 2017, j’avais trois paquets de convocations électorales: un qui concernait les personnes capables de voter elles-mêmes ; un autre avec des convocations couvertes par un certificat médical et un dernier paquet avec des d’autres convocations pour lesquelles il n’y avait pas de certificat médical. Ce sont ces dernières convocations que je devais remettre à la maison communale. Mme Bossicart est entrée dans mon bureau et elle a demandé qui était passé au home et qu’elle allait faire un tour elle aussi dans les chambres. Elle est revenue furieuse parce que les convocations des résidents étaient toutes conservées dans mon bureau. Elle disait que ce n’était pas à moi de régler cela. Je lui ai répondu que comme il y avait eu des soucis au précédent scrutin, je ne remettrais les convocations qu’aux membres de la famille des résidents. Elle est partie fâchée et est revenue avec des procurations pour des résidents ; elle a réclamé alors leurs convocations. C’était des résidents qui étaient capables de voter ; je ne voyais pas de problème ; je les lui ai données. Je n’ai jamais imaginé qu’il pourrait y avoir une fraude. Je lui ai dit que je devais remettre les convocations sans certificat à l’administration communale, que je devais le faire ce jour-là. Elle a quitté mon bureau et est revenue un peu plus tard me disant que Dimitri Fourny interdisait qu’on remette les convocations à la maison communale, au prétexte qu’elles sont glissées simplement dans une enveloppe et que tout le monde pourrait se servir sans contrôle. Après analyse de la situation, j’ai décidé de les garder dans mon bureau. Je suis sortie, mais quand je suis revenue, Mme Bossicart était toujours là, mais seule. Mon collègue n’était plus là; il m’a dit plus tard qu’il s’était senti mal à l’aise en sa présence et était parti. J’ai été étonnée."

La directrice dira encore que Mme Bossicart lui a sonné pour que les convocations lui soient remises le samedi soir, ordre du bourgmestre Dimitri Fourny: "Je ne l’ai fait que le lendemain, après une nouvelle injonction de Mme Bossicart. Je lui ai déposé dans sa boîte aux lettres privée le matin même du scrutin en allant voter dans ma commune, je n’habite pas à Neufchâteau".

"Je n’ai jamais pensé être entraîné dans une chose si malhonnête"

Un inculpé de 76 ans, est très affecté de se retrouver pour la première fois de sa vie et à son âge devant un tribunal. Il explique qu’il a travaillé pendant 40 ans au service des plus démunis et qu’il est honnête: "Mme Bossicart est venue se présenter chez moi. Je croyais que c’était du cabanage, elle a pleurniché se plaignant de ce que son compagnon était malade. Elle m’a demandé de lui rendre un service. J’ai dit oui. Elle m’a dit qu’elle est candidate aux élections, qu’elle avait deux procurations et qu’elle souhaitait que moi et ma femme acceptions de prendre une procuration chacun. Je n’avais jamais fait cela; mais jamais je n’ai jamais pensé être entraîné dans une chose si malhonnête. Je voulais juste rendre service. J’ai dit à Mme Bossicart que c’était d’accord, mais en respectant le choix de la personne qui avait souhaité voter par procuration. J’ai fait confiance à Mme Bossicart."

Un autre inculpé: "Nous connaissions Mme Bossicart et lors d’une fête, quelques semaines avant les élections, elle a demandé à moi et à mon épouse si nous acceptions de voter par procuration pour deux personnes âgées. Je n’avais jamais fait cela. Je lui ai demandé comment je devais procéder et elle m’a conseillé de voter comme je le souhaitais. J’ai supposé que c’était pour elle. Le fils de Mme Bossicart nous a apporté les deux procurations le matin des élections, vers 10 ou 11 heures."

Une autre inculpée: "J’ai fait confiance à Mme Bossicart qui m’a demandé de voter pour un résident du home par procuration. Je n’aurais jamais dû lui faire confiance."

"Je ne pensais jamais me retrouver ici"

L’ex-épouse de Dimitri Fourny explique que celui-ci lui a demandé de voter pour deux personnes: "Je les connaissais. Je me suis rendue avec ma fille dans l’isoloir. Je ne pensais jamais me retrouver ici. Je connaissais ces gens pour qui on m’a demandé de voter par procuration; je suis infirmière et je soignais ces personnes".

La fille de Dimitri Fourny : "Papa nous avait deux procurations et m’a demandé de prendre une des procurations. Il me semblait important d’aider une personne âgée d’exprimer son vote."

Début du réquisitoire de la substitute du procureur du roi.