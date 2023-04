Funérailles de Charles-Ferdinand Nothomb: que de personnalités à Habay-la-Neuve (vidéo)

De nombreuses personnalités politiques s’amassent en l’église: la ministre fédérale Annelies Verlinden, le ministre wallon Willy Borsus, la présidente de la Chambre Éliane Tillieux, les anciens ministres Mark Eyskens, Louis Michel, André Flahaut, Pieter De Crem… Présents aussi des présidents de parti comme Maxime Prévot (Les Engagés) et Georges Louis Bouchez (MR), l’ancien président du cdH Benoît Lutgen.

Plusieurs députés fédéraux et wallons figurent aussi dans l’assemblée, le gouverneur de la province, des députés provinciaux et quantité d’élus locaux. Impossible de les nommer tous.

Une célébration familiale

Une partie de la Belgique a beau s’être donnée rendez-vous dans l’église de Habay-la-Neuve, la célébration des funérailles de Charles Ferdinand Nothomb est restée malgré tout familiale, à taille humaine.

Enfants et petits-enfants de l’illustre homme d’État ont parlé de leur papa, de leur grand-papa. De souvenirs familiaux. De valeurs transmises.

"Un homme simple et joyeux", décrit Jean-Frédéric, l’un de ses deux fils. Et si Charles-Ferdinand Nothomb a aligné les fonctions et les titres dans les plus hautes instances du pays, c’est celui de ministre d’État qui "lui tenait le plus à cœur." "Plus important encore, il aimait les gens, il aimait Habay, la province de Luxembourg, la Wallonie, la Grand Région et toute la Belgique." Une Belgique pour laquelle il n’a jamais cessé de défendre l’unité.

"Un homme fier de ses racines", souligne le doyen Roger Gobert, qui a rappelé cet amour de la nature qui animait l’homme d’État. Il a aussi rappelé que Louvain-la-Neuve, sur l’idée de Charles-Ferdinand Nothomb, doit son nom à Habay-la-Neuve. Les chorales des deux cités étaient d’ailleurs réunies pour animer les funérailles de l’Habaysien. Une célébration religieuse, rehaussée de la présence de l’évêque Mgr Warin, qui aura duré environ 2 h 30.

Nombreux sont ceux qui à travers ce dernier hommage à Charles-Ferdinand Nothomb, en ont également rendu un à son épouse, Michèle, "son roc ", "s on socle".

"Mijn goede vriend"

D’une voix forte, claire, posée s’est finalement exprimé, l’ancien premier ministre Mark Eyskens, à la demande même de Charles-Ferdinand Nothomb. "Mon cher ami, mijn goede vriend ", commence le chrétien-démocrate flamand, tenant à le dire dans les deux langues, car "pour Charles-Ferdinand Nothomb, ces deux langues devaient servir à exprimer l’amitié réciproque, le respect de l’autre, la solidarité. " Avec force de formules, il a rappelé le parcours de l’homme, ses convictions, sa fidélité au parti social-chrétien (PSC), soulignant combien il avait toujours profondément regretté "l’effritement progressif de la démocratie chrétienne en tant que force politique en Belgique et en Europe."

Il a salué "l’homme de bien, l’homme de cœur, le gentleman au sens le plus noble du terme."