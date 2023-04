L’ancien ministre de l’intérieur, ministre d'Etat, décédé le 19 avril 2023 à l’âge de 86 ans, a eu droit à des funérailles d’Etat.

De nombreuses personnalités ont rendu un dernier hommage au ministre d’Etat en l'église Saint Nicolas de Habay la Neuve : la ministre fédérale Annelies Verlinden, le ministre wallon Willy Borsus, la présidente de la Chambre Eliane Tillieux, les anciens ministres Mark Eyskens et Louis Michel... Plusieurs députés fédéraux et wallons étaient également présents, le gouverneur de la province, des députés provinciaux et quantité d'élus locaux.

Présents aussi des présidents de parti comme Maxime Prévot (Les Engagés) et Georges Louis Bouchez (MR). L'ancien président du cdH, Benoît Lutgen. Les anciens ministres André Flahaut et Pieter De Crem.

Des funérailles célébrées par le doyen Roger Gobert, en présence de l'évêque Mgr Warin. Une partie de la Belgique a beau s'être donné rendez vous dans l'église Saint-Nicolas de Habay la Neuve, la célébration des funérailles de Charles Ferdinand Nothomb est restée malgré tout familiale, à taille humaine. Un dernier hommage émouvant rendu au plus grand homme politique qu'a compté la province de Luxembourg. Un véritable homme d'État, dans le sens le plus noble du terme.

Funérailles d’Etat : un hommage d’exception

Ce lundi 24 avril 2023, le ministre d’Etat Charles-Ferdinand Nothomb a eu droit à des funérailles d’Etat. Un hommage exceptionnel, qui n’a pas lieu tous les ans en Belgique. Autant dire, qu’il est extrêmement rarissime que de telles obsèques soient organisées en province de Luxembourg.

Des funérailles d’Etat impliquent un protocole particulier. Le gouvernement fédéral est représenté officiellement par au moins l'un de ses ministres. Le roi est également représenté. Une délégation militaire est présente. Le drapeau belge aussi. Et l’hymne national est joué.

Pour avoir droit à des funérailles d’Etat, il faut soit être membre de la famille royale, être un ministre fédéral en activité, soit être président d’une assemblée du pays, être ministre-président ou ministre d’Etat. Ajoutons que le Conseil des ministres peut décider d’accorder des funérailles d’Etat à n’importe quelle personne.

Ultime condition : il faut que la famille du défunt marque son accord.

Ce lundi 24 avril 2023, le ministre d’Etat Charles-Ferdinand Nothomb a eu droit à des funérailles d’Etat. ©Lydie Picard

