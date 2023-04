Roger Heinen et Nicole Moraux ont convolé en justes noces le 4 juillet 1958 à Libramont.

Roger sera engagé comme éducateur à l’école technique d’Arlon et y fera carrière jusqu’à sa pension en 1995.

Nicole étudiera quant à elle à l’école normale d’Arlon afin d’obtenir le diplôme d’institutrice.

Elle enseignera ensuite dans diverses écoles de la province et prendra une pension bien méritée en 1994.

Deux enfants viendront faire le bonheur de la rue du Castel à Seymerich, couple qui regarde grandir quatre petits-enfants et une arrière-petite-fille

Le couple qui fête ses noces de palissandre a encore bon pied bon œil. Explications sur cette appellation: "Ce n’est pas n’importe quel bois puisqu’il s’agit d’un bois dense, solide, facile à sculpter, tellement rare qu’il est en voie d’extinction."

Quatre couples en diamant

Georges Cartry et Henriette Plichart se sont mariés à Ixelles le 29 mai 1963. Georges deviendra officier et prendra le commandement au Centre Logistique n° 7 d’Arlon-Stockem de 1982 à 1989 et achèvera sa carrière militaire au commandement provincial jusqu’en 1992. Henriette obtiendra quant à elle une licence en sciences-géographiques et une agrégation à l’ULB. Elle terminera sa carrière en tant que préfète de l’athénée royal d’Arlon qu’elle dirigera jusqu’en 2002. Henriette sera également présidente du district scolaire du Sud-Luxembourg et depuis 2009 gestionnaire de l’université du temps libre au Pays d’Arlon.

Fernand Gillard et Silvia Zaccagnini se sont mariés à Autelbas le 28 juin 1963. Fernand fera carrière chez Uniroyal à Steinfort avec le grade de chef d’équipe. Il prendra sa prépension en 1997.

Silvia à quant à elle travaillé dans un atelier de couture à Luxembourg et restera ensuite à la maison pour s’occuper de l’éducation de leurs deux enfants. Trois petits-enfants font le plus grand bonheur de ce couple du Chemin de Weyler.

Henri Lemaire et Esther Dabe

se sont mariés à Léglise le 27 avril 1963. Henri sera engagé à la SNCB comme conducteur de locotracteur et y restera jusqu’à sa pension en 1993. Esther s’occupera de son ménage et de l’éducation de leurs trois enfants. C’est avec amour qu’ils regardent grandir leurs cinq petits-enfants.

Fernand Robert et Josiane Lepage ont convolé en justes noces le 15 juillet 1963 à Athus. Fernand travaillera dans l’industrie et le technico-commercial, avant d’entrer dans l’enseignement technique de l’État en 1963. Josiane sera enseignante à Athus et au lycée d’Arlon où elle enseignera principalement le français. Elle prendra sa retraite en 1994. Deux petits-enfants font le grand bonheur de ce couple de la rue de Sesselich.

-- COMMENTAIRES -- Les 4 couples qui ont fêté leurs 60 ans de vie commune. ©EdA

Trois couples en or

Jacques Duroy et Chantal Boët se sont mariés à Habay-la-Vieille, le 19 juillet 1973. Jacques apprendra son métier avec son papa à l’école de boucherie de Namur. Il sera ensuite engagé chez Wagner à Arlon et y restera durant 9 ans.

En 1979, il reprendra la boucherie paternelle de la rue Paul Reuter et y travaillera jusqu’en 2011. Chantal sera engagée au service des Finances à d’Arlon, fera un passage par Aubange, et reviendra à Arlon, et y fera carrière jusqu’à sa pension.

Gérard Gigot et Anne-Marie Steimes se sont mariés à Perlé le 1er juin 1973. Gérard sera engagé à Luxembourg et y fera toute sa carrière. Depuis sa pension, le jubilaire de Sterpenich est chauffeur bénévole à la Croix-Rouge. Anne-Marie a travaillé à Capellen durant 10 ans et se consacrera ensuite à son ménage et à l’éducation de leurs 3 enfants. Durant près de 20 ans, elle sera une bénévole active à l’ONE à Arlon. Actuellement, les jubilaires s’occupent de leurs 5 petits-enfants.

Michel Huard et Jacqueline Nicolay se sont mariés à Sainte-Marie-Chevigny le 5 mai 1973. Michel sera engagé dans une banque luxembourgeoise, et y fera toute sa carrière.

Jacqueline sera employée à la banque Nationale de Belgique en tant que technicienne de surface et y restera jusqu’à la fermeture de l’agence.