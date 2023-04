Affaires des procurations de Neufchâteau: le jugement sera rendu le 22 mai

+ À LIRE | Affaires des fausses procurations à Neufchâteau : Dimitri Fourny clame son innocence (vidéo)

Michiels: dindon de la farce?

Me Pierre-Emmanuel Ghislain, l’avocat de Daniel Michiels dont on a voulu, dit-il faire un personnage central, n’a été porteur que d’une procuration: "C’est le dindon de la farce. Comme il était échevin des Travaux, c’était lui en charge de l’organisation des élections (installation des isoloirs). Il a été pris dans l’œil du cyclone et assimilé à Mme Bossicart. On lui reproche, sans preuve, quatre préventions alors qu’il n’a donné aucune injonction, qu’il n’a commis aucune escroquerie et qu’il ne fait partie d’aucune association de malfaiteurs. Il a simplement accepté de porter une procuration pour rendre service. Il n’a pas commis de faux."

Me Ghislain demande l’acquittement de Daniel Michiels et, à titre subsidiaire, la suspension simple du prononcé.

Les débats clôturés, le tribunal rendra son jugement le 22 mai.

