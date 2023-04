Affaires des fausses procurations: les avocats de Fourny plaident l’acquittement au bénéfice du doute

Me Jean-Philippe Mayence conseil de la Ville de Neufchâteau et qui réclame la somme de 25000€ de dommage.

- "C’est un système catastrophique qui a été mis en place"

- "On ne peut pas voter deux fois. Or, si vous votez pour vous et ensuite pour quelqu’un par procuration mais comme vous vous l’avez choisi et sans tenir compte du choix de la personne pour laquelle vous votez. Dans ce cas, vous votez deux fois ! Ce qui est interdit par la Constitution."

- "Mme Noël, la directrice du home est entre le marteau et l’enclume et elle a peur de déplaire aux élus ; peur de perdre sa place."

-"M. Fourny a été entendu une seule fois, à la fin de l’enquête après avoir refusé toutes les convocations. Quand on l’interroge soit il ne se souvient pas, soit il renvoie à ce qu’il a dit."

- "Aucun des protagonistes n’était à l’administration communale par hasard. Ils étaient là pour discuter ensemble de l’emploi le plus adéquat des cinq procurations."

- "Les préventions, à l’exception de celle d’association de malfaiteurs, doivent être retenues dans le chef de MM. Fourny et Michiels et Mmes Bossicart et Noël."

-"Je ne cherche pas la mort du pécheur, mais ce n’est pas banal que de frauder des élections."

Me Evrard de Lophem, avocat de M. Fourny qui plaide l’acquittement au bénéfice du doute:

-"Quand Monsieur Fourny doit être entendu, il est dans l’impossibilité de l’être parce qu’il doit être au parlement wallon, où il y a à ce moment-là un changement de majorité."

-"Si les élections doivent être recommencées, c’est à cause de problèmes dans la procédure électorale et pas à cause de l’affaire qui nous occupe."

Me Maxime Chomé, avocat de M. Fourny plaide l’acquittement au bénéfice du doute

-"Monsieur Fourny n’a pas joué au malin pour éviter d’être entendu. Il était au parlement wallon ou en vacances, quand les convocations du juge d’instruction Langlois ont été envoyées."

-"C’est faux ce que dit Me Mayenne car on peut recevoir une procuration en blanc."

-"Mme Bossicart est considérée par l’accusation comme pas très maline, au contraire de M. Fourny qui aurait organisé tout."

-"Mme Bossicart intervient en ligne directe auprès des résidents du home; il n’est pas question de M. Fourny. Elle joue bien un rôle fondamental."

-"Tout le monde a fait confiance à Mme Bossicart parce que c’est une personne que tout le monde considérait comme digne de confiance."

-"M. Fourny est à la commune le jour des élections, mais ce n’était pas prévu qu’il rencontre Mme Bossicart. Il y a eu deux réunions qui se sont télescopées. C’était bien un hasard. Ce n’était pas une réunion planifiée."

-"Ce qui s’est produit ne fait pas de M. Fourny un coupable. Il n’est coupable d’aucune prévention"

Le président rappelle à l’ordre Me Chaumé qui lançait une pique à Me Mayence

-"Je vous en prie, on n’est pas à Neufchâteau. Gardons les débats sereins."