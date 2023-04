Affaires des fausses procurations à Neufchâteau : Dimitri Fourny clame son innocence (vidéo)

+ À LIRE | Élections suspectes à Neufchâteau: plus de quatre ans après l’affaire des procurations, le procès s’ouvre enfin

Micheline Mons Delle Roche est arrivée peu après avec son mari Jean Mignon. Dimitri Fourny, une atèle à la jambe, arrive seul en boîtant. Il affiche un grand sourire: "Je suis serein et je suis content qu’enfin ce procès s’ouvre pour que je puisse démontrer mon innocence. Je n’ai pas varié un iota par rapport au début de l’affaire: je n’ai rien à me reprocher et je compte bien le démontrer."

Il est 9 heures précises et, dans la salle de la cour d’assises, le président flanqué de deux assesseurs ouvre les débats. Il appelle tout d’abord les vingt-trois inculpés à des degrés divers. Le premier nommé est Dimitri Fourny qui s’avance et décline son identité. Seuls, quatre inculpés, dont Mme Bossicart et M. Michiels, font défaut. Ils sont représentés par leurs avocats.

Le président appelle ensuite les parties qui se sont constituées. Le premier appelé est le député wallon Yves Evrard et là, petit incident, celui-ci n’est pas en possession de sa carte d’identité: "Vous devez toujours avoir vos papiers d’identité sur vous. Comment prouver que vous êtes bien celui que vous prétendez être. Je ne vous connais pas", lui déclare le président sur un ton de remontrance. Finalement, le Chestrolais est invité à s’asseoir en face de … Dimitri Fourny qui a pris place devant les avocats de la défense.

Autre petite péripétie: Micheline Mons Delle Roche, conseillère communale actuelle indépendante, est appelée à la barre. Des discussions s’engagent et cette fois, c’est le président qui cherche la liste des constitutions de partie civile, qu’il parvient enfin à trouver.

Les autres parties civiles présentes sont entre-autres Simon Defat et Jean-Louis Borceux, tous deux conseiller communaux de la minorité actuelle.

Dimitri Fourny: "J’ai été trop naïf!"

L’instruction d’audience commence par Dimitri Fourny qui répond au président point par point qu’il n’a donné aucune instruction quant au déroulement des élections: "J’étais à la commune ce jour-là au matin, de manière fortuite. Mme Bossicart déboule dans mon bureau et se dit porteuse de quatre procurations. Elle a demandé à ce que diverses personnes puissent s’en charger. J’ai sollicité et incité les membres de ma famille à venir pour que chacun puisse prendre en charge une procuration. J’ai cru naïvement que les personnes qui avaient confié leur procuration à Mme Bossicart étaient dignes de confiance. J’ignorais que des procurations étaient fausses. J’ai découvert la chose en prenant connaissance du dossier répressif chez le gouverneur. Mon parrain qui est décédé, ma tante, ma cousine et ma mère étaient les quatre personnes porteuses d’une procuration.

La substitute du procureur du roi demande alors à M. Fourny comment sa sœur est elle aussi entrée en possession d’une procuration alors? M. Fourny répond qu’il n’en sait rien.