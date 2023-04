Mariés au 1er regard: la lune de miel de Michel et Nathalie finit mal

Il a refusé de devenir son ami

Loin de l’ivresse d’un mariage réussi, Nathalie a profité des derniers jours du voyage pour expliquer à Michel que leur union resterait malheureusement éphémère. Lors de leur ultime repas, la Marchoise a malgré tout tendu la main à son futur ex-mari pour rester ami, "Comme le couple ne fonctionnait pas, j’ai alors pensé pouvoir garder une certaine amitié, mais il a refusé", nous a-t-elle confié lors d’un entretien, "J’avais prévenu Michel en me lançant dans l’aventure que je ne garantissais rien, que rien n’était acquis, et que j’allais essayer d’apprendre à le connaître. Je peux entendre qu’il ait eu envie de garder l’espoir que ça fonctionne, mais je me suis toujours promis de me respecter, et de le respecter, ce pourquoi je lui ai fait part de mon ressenti durant le séjour", a encore expliqué Nathalie. Du côté de Michel, malgré de sempiternelles tentatives pour séduire Nathalie, il nous explique qu’il a bien fallu se résigner, "Durant le voyage, Céline Delfosse (experte psychologue) m’a conseillé lors d’un coaching d’être plus entreprenant. Mais s’ouvrir à une personne fermée, ce n’est pas évident, au bout d’un moment j’ai donc arrêté de faire des efforts", a expliqué Michel, "quand elle m’a proposé de rester ami, je ne savais pas trop quoi répondre", a-t-il ajouté.

"Michel a tenu des propos que je ne pouvais pas tolérer"

Et pour conclure leur lune de miel en apothéose (ou pas), il faut dire que leurs au revoir à l’aéroport n’étaient en rien dignes d’un film romantique, que du contraire ! Loin du soleil vermeil de Corse, un froid polaire s’est abattu sur le tarmac de Charleroi: "Bonne route Michel !", a lancé Nathalie, sans même le regarder, avant de fondre en larmes dans les bras de ses proches un peu plus loin, véritable exutoire !

La "mariée" tenait à justifier ces adieux particuliers, "au moment du dernier repas, Michel a exprimé le souhait de ne pas me revoir en Belgique, il n’y avait jusque-là aucun souci. Mais en rentrant dans la chambre, il a tenu des propos que je ne vais pas développer, car cela s’est passé hors caméra, mais je ne pouvais pas les accepter, ni même les tolérer !", s’est rappelée Nathalie.

"No comment, c’est du privé"

De son côté, Michel parle d’une "divergence d’opinions d’ordre privé" pour expliquer les salutations glaciales à l’aéroport, avant de conclure, "on a tout fait pour que la fin du voyage se passe de la meilleure manière possible malgré l’issue négative du mariage". La semaine prochaine, Michel et Nathalie se confronteront une dernière fois face à l’expert Alexandre Destro.

Se réconcilieront-ils?