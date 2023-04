Les 4 évadés de Saint-Hubert chercheraient à rejoindre Bruxelles

Les recherches menées depuis jeudi par la police à la suite de l’évasion de 10 détenus de la prison de Saint-Hubert et interrompues vendredi n’ont pas repris durant le week-end. Il reste quatre fugitifs à retrouver après que les six autres évadés ont été arrêtés par la police de Famenne-Ardenne à Harsin vendredi matin et à Libramont par la police de Centre-Ardenne quelques heures plus tard.