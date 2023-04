Affluence sur la place McAuliffe, pour le passage de Liège-Bastogne-Liège (vidéo)

Le festin des Piche cacayes et Herdiers

Mêlés à la foule, plusieurs symboles bien connus de Bastogne ont répondu présents afin de rendre la halte bastognarde encore plus festive. Ainsi, la confrérie des Herdiers d’Ardenne, les Piche Cacayes ou encore la fanfare Bastogne harmony ont participé aux festivités, en prenant soin d’amener chacun leur grain de sel à la fête. Philippe, musicien de la troupe, insiste sur l’importance de leur présence, "cela fait des années que nous nous rendons ici à l’occasion de la course. Nous répondons toujours présents, comme une tradition, et c’est un plaisir de jouer des morceaux de variétés françaises et d’autres musiques d’ambiance", s’est-il exclamé.

Les manifestants ont pu également goûter au célèbre jambon d’Ardenne, généreusement proposé en fines tranches par la confrérie dont un des membres nous explique que "l’ambiance est sympathique et chaleureuse, les gens aiment bien et profitent tout en dégustant notre saucisson et jambon !" !

Quant aux Piche Cacayes, pas de saucisson mais bien une distribution de leurs célèbres patates au lard, toujours dans la bonne humeur comme nous le répète leur responsable, "on vient à la demande de la Commune, mais même si elle ne nous le demandait pas, on viendrait quand même ! Nous ne sortons qu’à Bastogne, pas ailleurs ! C’est quand même un grand plaisir de venir enquiquiner les gens de Bastogne et de leur distribuer nos petites patates aux lards toutes chaudes qui sortent du four !", a plaisanté la responsable.

Prudhomme aime le jambon de Bastogne

Juste avant le passage des cyclistes, le bourgmestre Benoît Lutgen a tenu son traditionnel discours devant la foule, en prenant d’abord le soin de remercier l’organisation ASO (organisateur de la course), tout en ayant quelques mots pour le cyclisme et le sport féminin.

Les filles avaient également pris le départ de la course à Bastogne pour relier Liège plus tôt le matin, l’occasion pour le bourgmestre de rappeler que des propositions verront bientôt le jour pour que la ville soit encore davantage tournée vers le sport féminin.

Christian Prudhomme, directeur de la course, a lui aussi été remercié par le bourgmestre, en se voyant offrir un traditionnel jambon de Bastogne.

Pour Prudhomme, le passage dans la Nut’s City semble toujours autant apprécié, "la halte n’est pas forcée du tout pour nous, ça se passe assez bien, et tous les ans, Benoît me demande si j’aime le jambon, eh bien, je l’adore !", a-t-il lancé devant les manifestants hilares.

Yves et Kim, d’Hasselt

Une ambiance chaleureuse, même du côté des officiels, quelque 10 minutes avant le passage de la course, sans la pluie !

Du côté de la foule, autant de passionnés que d’habitants de la région pour supporter les coureurs.

C’est le cas d’Yves et Kim, originaires d’Hasselt, qui se rendent chaque année à Bastogne pour le passage des cyclistes, "depuis 2016, on se rend à Bastogne pour Liège-Bastogne-Liège. Avant, on allait toujours voir l’arrivée à Liège, et puis on a décidé de venir à Bastogne. Autant vous dire qu’on ne regrette pas", ont-ils précisé, "c’est une ambiance folklorique, on aime ça ! Les gens sont sympas, et on est super-bien placés pour voir la course. On reviendra encore l’année prochaine !", ont-ils conclu avec autant d’enthousiasme.