C’est le titre de l’exposition qui vient de s’ouvrir au Musée gaumais à Virton et est consacrée à la vie, l’œuvre et aussi l’univers pictural méconnu de Camille Bodson, le grand artiste musical de Virton qui va fêter ses 100 ans ce lundi 24 avril.

100 ans de vie "rythmés de noires et de blanches, derrière un clavier ou un pupitre, en tant que musicien, enseignant, chef de chœur, directeur d’harmonies et compositeur. Mais aussi cent ans teintés de couleurs, celles de la vie qu’il croque à pleines dents et celles, vibrantes et vivaces, qu’il a jetées sur la toile au gré de ses inspirations", écrit joliment le Musée dans la présentation de l’expo. Car peu le savent, mais Camille Bodson pratiqua également la peinture entre les années 1970 et 1990 en autodidacte. il a peint 150 toiles environ, la plupart très colorées et sans conteste influencées par le cubisme, Picasso et Chagall.

Comme sa musique, les dessins et les toiles de Camille Bodson sont inspirés des lignes vallonnées de la Gaume et témoignent de son plaisir à partager, à transmettre, à expérimenter. Pour célébrer cet anniversaire, le Musée gaumais, la Commission culturelle de Virton et la Ville de Virton ont donc monté cette très chouette expo à découvrir dans la nouvelle galerie du Récollet, à gauche du Musée.

Héloïse Smets, la conservatrice temporaire du Musée, et son équipe ont eu l’imagination féconde et réussi quelques belles trouvailles de mise en scène, comme ces partitions d’Eugène Bodson, le musicien grand-père, accrochées à une corde par des pinces à linge ; une ligne du temps en partition au mur ; un audioguide vous permettant d’écouter plusieurs morceaux qu’a dirigés Camille Bodson en tant que chef de chorale.

