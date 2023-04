Si vous avez perdu un objet, il est peut-être conservé à l'hôtel de ville

Si on est vraiment très distrait et qu’on oublie qu’on a perdu un truc un jour, plus de six mois après le constat de la perte, rien n’est mal fait: on peut toujours s’adresser à son administration communale, l’endroit où atterrissent tous les objets trouvés et remis à la police, après avoir été répertoriés.

Nous avons rencontré Géraldine Ska qui travaille au service de l’Environnement à la commune de Libramont et qui gère le stock des objets trouvés conservés dans un coffre-fort de la Ville.

Mme Ska, que dit la loi quand on trouve un objet dans la nature ?

Qu’on a le devoir d’essayer de trouver à qui il appartient et, à défaut, on doit le déposer à la police ou à l’administration communale sur le territoire de laquelle il a été trouvé.

Attention que celui qui trouve quelque chose a sept jours pour le remettre à une autorité ; c’est une obligation légale.

Ensuite, quand la police a tenté en vain de trouver les propriétaires des objets qu’elle a auparavant fichés et listés en notant la date de la découverte, etc., elle nous dépose le tout.

Et cela arrive souvent de recevoir ce type de colis de la police ?

Deux fois par an. Je dépose alors le tout dans le coffre-fort communal.

L’objet trouvé reste la propriété de celui qui l’a perdu pendant 5 ans

Et que devez-vous faire ensuite ?

Si on suit la loi, la Commune a six mois pour trouver les propriétaires. On signale les objets via les réseaux sociaux, etc. Si on sait à qui cela appartient, on contacte les gens. Ceux-ci doivent faire la preuve que ce qu’ils prétendent être à eux est bien à eux. Ensuite, ils retournent avec leur bien retrouvé.

Et si vous ne trouvez pas les propriétaires après ces 6 mois ?

Bah, je dis six mois parce que c’est ce qui est prescrit, mais en général on garde les objets beaucoup plus longtemps.

Si on ignore à qui cela appartient et que personne ne se signale, la loi stipule que "La Commune peut disposer de la chose". C’est-à-dire qu’on peut la vendre.

L’idée qu’un objet appartient à la personne qui le trouve après 1 an et 1 jour s’il n’est pas réclamé n’est pas exacte, alors ?

La loi a changé récemment. Il faut savoir que même si après 2 ans on vendait un objet que personne n’a jamais réclamé et que 3 ans plus tard quelqu’un devait se présenter et faire la preuve que ledit objet lui appartient, nous devrions lui rembourser le produit de la vente. Le bien trouvé reste la propriété de celui qui l’a trouvé pendant 5 ans.

Quel type de biens gardez-vous actuellement dans le coffre de la commune ?

Ce sont surtout des GSM (notre photo). On a en une quinzaine. Certains sont en très bon état et ont de la valeur. Nous avons aussi des lunettes, des clefs, des portefeuilles vides ou pas, une carte de banque et même une montre.

Quel genre d’objets insolites avez-vous déjà reçu ?

Difficile à dire. Je me souviens de cette valise remplie d’articles et de vêtements que la police nous un jour amenée ; on a déjà eu un cartable d’écolier.

Avez-vous souvent des gens qui se présentent pour réclamer un objet ?

Non, ce n’est pas courant. Peut-être les citoyens ignorent-ils qu’ils peuvent venir chez nous s’ils veulent s’assurer que ce qu’ils ont perdu n’est pas stocké tout simplement dans leur commune ?