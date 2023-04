Ils se sont mariés à Ixelles le 29 mai 1963. Georges deviendra officier et prendra le commandement au Centre Logistique n° 7 d'Arlon-Stockem de 1982 à 1989 et achèvera sa carrière militaire au commandement provincial jusqu'en 1992. Henriette obtiendra quant à elle une licence en sciences-géographiques et une agrégation à l'ULB. Elle terminera sa carrière en tant que préfète de l'athénée royal d'Arlon qu'elle dirigera jusqu'en 2002. Henriette sera également présidente du district scolaire du Sud-Luxembourg et depuis 2009 gestionnaire de l'université du temps libre au Pays d'Arlon.

Fernand Gillard et Silvia Zaccagnini

Ilsse sont mariés à Autelbas le 28 juin 1963. Fernand fera carrière chez Uniroyal à Steinfort avec le grade de chef d'équipe. Il prendra sa prépension en 1997. Silvia à quant à elle travaillé dans un atelier de couture à Luxembourg et restera ensuite à la maison pour s'occuper de l'éducation de leurs deux enfants. Trois petits-enfants font le plus grand bonheur de ce couple du Chemin de Weyler.

Henri Lemaire et Esther Dabe

Ils se sont mariés à Léglise le 27 avril 1963. Henri sera engagé à la SNCB comme conducteur de locotracteur et y restera jusqu'à sa pension en 1993. Esther s'occupera de son ménage et de l'éducation de leurs trois enfants. C'est avec amour qu’ils regardent grandir leurs cinq petits-enfants.

Fernand Robert et Josiane Lepage

Ils ont convolé en justes noces le 15 juillet 1963 à Athus. Fernand travaillera dans l'industrie et le technico-commercial, avant d'entrer dans l'enseignement technique de l'État en 1963. Josiane sera enseignante à Athus et au lycée d'Arlon où elle enseignera principalement le français. Elle prendra sa retraite en 1994. Deux petits-enfants font le grand bonheur de ce couple de la rue de Sesselich.