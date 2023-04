Le mariage civil a eu lieu à la mairie de Luxembourg-ville. La foule s’est pressée au Knuedler pour assister à l’événement.

Le couple a franchi le cap du mariage civil samedi à Luxembourg.

Des milliers de Luxembourgeois malgré la grisaille

La princesse a dit "oui" à son compagnon Nicolas Bagory devant leurs familles réunies à la mairie de Luxembourg où ils ont été unis par la bourgmestre Lydie Polfer.

Le jeune couple est arrivé à pied depuis le palais à 15 heures suivi du grand-duc Henri et de la grande-duchesse Maria Teresa ainsi que des frères et belles-sœurs de la princesse. Leur apparition dans la rue de la Reine a déclenché des salves d’applaudissements et des vivats de la foule.

Les mariés avaient souhaité partager leur bonheur avec les Luxembourgeois. Ils étaient quelques milliers à avoir bravé la grisaille et la pluie pour les saluer.

Parmi eux, des touristes curieux à l’image d’Inka, venue spécialement de Finlande pour assister à l’événement. Ou encore Pedro, un Espagnol, qui s’étonne de voir une famille aussi disponible.

Béatrice, une Parisienne en visite, s’est improvisée spécialiste de la monarchie.

Le Knuedler, libéré des travaux pour l’occasion, s’était paré aux couleurs vives des parapluies ainsi que des drapeaux français et luxembourgeois.

Fraîchement mariés, alors que la pluie commençait à tomber, la princesse Alexandra et son époux, très souriants et heureux, ont pris le temps d’aller saluer la foule et plus particulièrement des jeunes enfants brandissant des drapeaux.

Ils ont ensuite regagné le palais grand-ducal sous les applaudissements du public.

Le mariage à l’église en France la semaine prochaine

Une réception y était donnée samedi soir. La cérémonie religieuse se tiendra samedi 29 avril en France, à l’église de Saint Trophyme de Bormes-les-Mimosas, non loin de la ville de Cabasson, là où la famille grand-ducale possède une propriété.