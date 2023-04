Grand-Halleux : un cycliste renversé par une voiture est héliporté à l’hôpital dans un état grave

Selon le Parquet du Luxembourg et d'après les premières constatations, le cycliste aurait franchi la ligne blanche dans un virage et aurait alors percuté la voiture qui venait en sens inverse. La victime est un Français né en 1966.

« Apparemment, il y avait une certaine affluence à cette course », précise le Parquet. « On ne sait pas si cette course faisait l'objet d'une signalisation particulière. A priori, il n'y a pas de responsabilité du conducteur de l’automobile, qui s'est révélé négatif à l'alcool. » a encore ajouté le Parquet.