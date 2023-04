72 millions€ pour développer la province de Luxembourg

Notons que 18 projets déposés n’ont toutefois pas été retenus.

Lors de la précédente programmation, la province de Luxembourg s’était sentie " oubliée ". Aujourd’hui, le sentiment est à première vue bien plus positif.

Après avoir rapidement parcouru la liste des projets retenus et les montants alloués, Fabian Collard, directeur général d’Idélux, se dit satisfait. "Ce n’est toutefois pas une surprise, commente le président de l’intercommunale, principale porteuse de projets. Notre province a été retenue comme zone moins développée. Les projets déposés n’étaient donc pas en concurrence avec les projets déposés par les autres provinces."

Une enveloppe financière réservée à notre province qui a attiré de nouveaux porteurs de projets, comme l’Université de Liège, avec le campus d’Arlon.

Moins que sollicité

Idélux avait déposé des projets pour des montants bien plus importants que ceux disponibles, laissant le soin de la sélection au comité d’experts indépendants.

D’une rapide première lecture, il semble, aux yeux de Fabian Collard, que la très grande majorité des projets liés à Idélux sont bel et bien repris, mais avec des montants alloués moindres voire largement inférieurs à ceux sollicités.

Par exemple, l’enveloppe consacrée à la rénovation énergétique de bâtiments-phares situés dans une vingtaine de communes de la province, n’est "que" de 16,4 millions € pour 43 millions sollicités. "Ont-ils diminué l’enveloppe globale ou refusé certains projets à l’intérieur de ce portefeuille ? On ne dispose pas encore d’une vision aussi fine. On va interroger la Région wallonne ", commente Fabian Collard.

Durant les prochains jours et prochaines semaines, les équipes d’Idélux vont analyser les avis remis, et replonger dans les projets. Certains devront soit être revus à la baisse, soit trouver une autre source de financement.

Les projets retenus

60 projets sont retenus en province de Luxembourg dans la programmation Feder 2021-2027. Nous en avons regroupé plusieurs. Vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive:

Mobilité douce vers les zonings

L’idée est de booster la mobilité douce pour les trajets "domicile – travail" en aménageant des infrastructures cyclo-piétonnes qui relient les centres-villes aux parcs d’activités économiques périphériques. Sont concernés: Bastogne, Libramont, Arlon et Virton (4,8 millions€ pour 12,5 millions sollicités).

Assainissement de sols

Il s’agit de dépolluer des friches, pour leur donner une nouvelle vie. Sont concernés: des sites de l’ancienne usine d’Athus, de l’abattoir de Bastogne, des ateliers SNCB du Chenois à Latour et de Devilca à Paliseul (20,8 millions€).

Consommer moins d’énergie

Idélux Projets publics a listé 22 bâtiments publics parmi les plus énergivores, situés sur 21 communes, nécessitant une rénovation énergétique. Il est aussi question d’installer des panneaux photovoltaïques sur 23 bâtiments publics, situés sur 22 communes (16,4 millions € pour 43 millions sollicités).

Mieux valoriser la biomasse

Idélux Environnement a pour projet d’améliorer grandement la qualité des déchets organiques avant leur entrée en biométhanisation, par la mise en place d’un processus mécanique d’analyse et de recherche des résidus de plastique. À l’issue de la biométhanisation, le digestat de haute qualité pourrait être valorisé en chimie verte (4,4 millions€ pour 7,4 millions sollicités).

8 projets communaux

Nous vous en avions déjà parlé dans une prédécente édition. Huit communes de la province se partageront 12 millions € pour dynamiser les pôles urbains et redynamiser les sites touristiques en difficulté. Sont concernés: Athus, Arlon, Bastogne, Libramont, Marche-en-Famenne. Et Saint-Hubert, La Roche-en-Ardenne et Bouillon (12,7 millions€ pour 23,9 millions sollicités).

Halls logistiques et centre de services à Athus

Il est question pour Idélux Développement de créer deux halls logistiques sur le PED d’Athus, en face d’un double hall du même type (1,4 million€). Autre projet: rénovation du bâtiment abritant auparavant l’Athus Business Center (de l’autre côté du bâtiment de la zone de police) en un centre de services, dont les espaces pourront être loués, de manière très flexible, par des entreprises, des associations… (2,5 millions€)

Accompagnement des entreprises

Pour soutenir les entreprises de la province: accompagnement à la création, au développement de projets à composantes techniques et à l’animation des entreprises (2,4 millions €).