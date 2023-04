Peine de prison pour l'Ukrainien qui a battu sa femme à Vaux-sur-Sûre

Rappel des faits.

Arrivés en Belgique depuis l’Ukraine en novembre 2022, l’homme et la dame étaient en forte tension l’un envers l’autre, lui voulait vivre en Belgique tandis que la femme souhaitait retourner au plus vite en Ukraine, là où sont toujours leurs trois enfants.

Fin février, le couple s’est violemment disputé. L’homme prétend que sa compagne l’a provoqué et énervé durant toute la journée.

Toujours est-il qu’ivre et imbibé de vodka, il a porté des coups de poing et des coups de pied à sa compagne, au visage et au corps. Tous les meubles de la chambre ont été détruits.

La substitut du procureur, Sarah Stévenin, avait requis 12 mois ferme. La décision rendue ce jeudi rencontre plus la demande de sursis partiel plaidé par l’avocat du prévenu, Me Gaël Thiry.