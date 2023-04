Objectif: zéro chômeur de longue durée sur neuf communes de la province de Luxembourg

Une expérimentation sera développée sur les communes de Virton, Meix-devant-Virton et Rouvroy. De nouvelles activités économiques devraient voir le jour. Un travail déjà entamé depuis quelques années entre les personnes et les porteurs de projets permet d’avancer quelques pistes d’emplois: certains villages étant isolés, il est apparu que des services tels que la création de taxi social, de garage solidaire, de plate-forme de covoiturage et de véhicule communautaire pourraient répondre à des besoins collectifs. Les services envers la population comme l’aide à la lecture de facture, le soutien administratif pour les personnes éprouvant des difficultés, la réalisation de travaux pour les particuliers (déneigement, d’entretien/réparation dans les jardins privés…), des services destinés aux personnes âgées (animation, personnes de compagnie…) pourraient aussi émerger. Le soutien aux "vieux métiers" tels par exemple que celui de cordonnier ou encore le maraîchage, la transformation et la vente de produits pourraient enfin également générer des emplois. Objectif: création de 20 emplois.

Pour les communes de Hotton, Durbuy, Erezée, Rendeux et La Roche-en-Ardenne: 24 emplois. Et pour Bertrix : 15 emplois.