Marcelle Charlier-Guillaume: "J’espère bien fêter mes 100 ans !" (vidéo)

Une dame toujours apprêtée qui n’a rien perdu de sa prestance. "Il faut s’entretenir. Je passe chaque mardi chez le coiffeur. J’aime toujours me maquiller, porter des bijoux, mettre du vernis, m’habiller. C’est important dans la vie."

Une nouvelle vie de retraitée pour cette dynamique femme politique qui a toujours fait partie de la famille des réformateurs, le PRL à l’époque où le notaire Ensch lui demande de s’affilier au parti.

Une première vie en Afrique

Marcelle Charlier rentrait alors d’Afrique où elle avait rejoint ses parents à l’âge de 12, élevée avant cela par une tante à Schoppach où elle passera toute son enfance. "J’avais déjà mon caractère quand je suis arrivée au Congo. Mon père m’a inscrite à l’école chez les Sœurs de la Charité à Élisabethville pour me rééduquer", se souvient l’octogénaire.

C’est sur le continent africain qu’elle se mariera en 1955 avec Jean-Pierre Charlier, un Namurois rencontré là-bas et avec lequel elle dirigera une petite compagnie d’aviation à Loulouabou, près de Léopoldville. Le couple, parents d’une petite Annick, prendra ensuite la gestion d’une bijouterie. "J’ai appris le swahili que je parle encore aujourd’hui. J’ai également pris des cours de pilotage. C’était la belle vie. Et puis il fallait rentrer en Belgique. Mon mari est parti le premier au moment de la révolution. Quand j’ai quitté le pays, en 1973, j’ai été mise au bloc. Je suis passée devant un militaire gradé. Il a lu sur mon passeport que je provenais d’Arlon. Là où il avait fait son instruction militaire. Il m’a laissée partir. J’ai eu de la chance !"

Rentrée en Belgique, Marcelle Charlier reprend le café de la Bourse qui appartenait à sa grand-mère. "J’y ai travaillé 18 mois, le temps de trouver quelqu’un. Puis je me suis installée dans le bâtiment à côté et j’ai créé les Arcades. A l’étage se trouvait le restaurant l’Arlequin. J’avais un très bel appartement et une vue sur le palais provincial et sur la place Léopold. Il était temps de faire quelque chose sur cette place. Elle va être très bien quand les travaux seront terminés."

Son mandat préféré ? Le CPAS !

Un franc parlé que Marcelle Charlier n’a jamais quitté. Une femme de caractère qui ne se laissait pas compter en politique.

Conseillère communale, présidente du CPAS, conseillère du conseil provincial où elle également a occupé le perchoir, Marcelle Charlier a connu divers niveaux de pouvoirs. "Celui que j’ai préféré ? Le CPAS sans hésiter ! C’était là qu’il y avait moyen de rencontrer les gens, de les aider. Il y a tellement de gens pauvres à Arlon. Bien plus que ce que l’on croit. On ne peut pas laisser quelqu’un dans la misère. C’est quelque chose qui me touche énormément. Le home me tenait aussi à cœur. Je dînais toutes les semaines avec les pensionnaires. J’ai également participé au premier projet d’extension du home."

Un parcours qui l’amènera également à faire partie pendant 40 ans, dont 20 ans de présidence de l’Amicale Jules Massonet. Quand on lui demande si elle a un regret , "celui de ne pas avoir terminé mon mandat. Je ne me suis pas rendu compte que j’avais déjà 80 ans ! Il était temps d’arrêter."

Présidente des résidents

À la résidence de la Knippchen, Marcelle Charlier bénéficie d’un nouveau mandat, celui de présidente des résidents. C’est elle qui relaie leurs doléances.

Elle y a également créé une chorale. "J’avais lancé auparavant la chorale les Échos de la Semois qui est devenue les Échos de la Knippchen. J’ai recruté 5 anciens membres auxquels se sont ajoutés quelques résidents de la Knippchen. On se voit tous les samedis au home pour répéter. Il n’y a rien à faire le week-end alors on fait l’animation puisque les répétitions se déroulent dans la salle commune et tout le monde peut y assister. On donne également des concerts dans d’autres homes autour d’Arlon. Nous sommes allés à Steinfort récemment. Et nous sommes toujours très bien accueillis."

Marcelle se rend de temps en temps au marché à Arlon où elle s’étonne encore d’être reconnue. Elle fait aussi du vélo, même si ce n’est pas elle qui pédale, grâce à l’ASBL Cheveux aux Vent qui véhicule à vélo des personnes à mobilité réduite. "C’est une association formidable. Grâce à ses bénévoles, je me suis promenée pendant deux heures dans les rues d’Arlon. C’est tellement agréable."

Marcelle Charlier ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. "J’espère bien fêter mes 100 ans !"