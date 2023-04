Reharmont, hameau de la commune de Lierneux. Connu par les amoureux du patrimoine pour sa chapelle Saint-Remacle, datée du début du XIX, une chapelle en grès et ardoises. À quelques mètres de cet édifice a vu le jour, il y a dix ans, la brasserie de la Lienne. C’était en juin 2013. Une aventure qui s’était amorcée bien plus tôt. Une aventure qui lie Nicolas Resimont et sa sœur Mélissa. Cette dernière, au milieu des années 2000, réalise son premier brassin, dans le cadre de ses études de chimie. Le virus de la bière la touche. Avec son frère, qui travaille dans le graphisme et l’imprimerie, les brassins s’enchaînent, uniquement pour le plaisir. Mélissa parfait ses connaissances à l’IFAPME.

Une fermette à Reharmont

En 2012, c’est l’acquisition d’une fermette à Reharmont. Le frère et la sœur se lancent alors dans un projet un peu fou, celui de lancer, dans cette bâtisse à rénover, leur microbrasserie, quittant leur job au passage ! Il y a dix ans, c’est le saut dans l’inconnu: le premier brassin de "la Lienne" est réalisé et commercialisé. "La première demi-année, nous avons brassé 150 hectolitres. 300 en 2014 et aujourd’hui nous avons doublé un peu plus ce volume. Nous sommes à notre seuil de rentabilité", explique Nicolas Resimont. Augmenter la capacité ? "On pourrait augmenter un petit peu encore notre production. Si nous voulions faire beaucoup plus, il faudrait trouver un autre endroit. Mais en aucun cas nous ne souhaitons délocaliser. Notre microbrasserie, c’est également le cadre de la maison, les vieilles poutres, c’est un tout", répond-il.

Plusieurs déclinaisons de bières

Le succès est au rendez-vous. La bière a été, un temps, exportée jusqu’au Japon. Mais l’artisanat prime dans le chef des deux brasseurs qui préfèrent se concentrer sur leur région, terme à prendre cependant au sens large. Ce métier, ils adorent: "Faire de la bière, c’est une passion commune. Cette passion se décline aussi avec l’essai de nouvelles recettes. C’est aussi être indépendants, autonomes", poursuit notre interlocuteur. Cette passion, c’est également le partage avec ceux qui leur rendent visite et qui découvrent ou redécouvrent la gamme élaborée pas Mélissa et Nicolas. Aujourd’hui, la Lienne se décline en blonde, brune, noire et Grandgousier. Des brassins limités sont également produits, comme "The Belgian Goat" qui prend sa saveur dans des fûts de whisky belge. L’étiquette, elle, comporte une chèvre. Référence une légende locale, celle de la "fée de le Lienne et la chèvre d’or".

À découvrir tout le week-end

Les bières de la brasserie de la Lienne sont disponibles chez de nombreux revendeurs de notre province. Elles peuvent également être achetées en direct chez le producteur, le vendredi et le samedi de 16 h 30 à 18 heures. Bonne occasion également pour venir saluer Mélissa et Nicolas Resimont, ces samedi 22 et dimanche 23 avril. Respectivement de 14 à 22 heures et de 11 à 19 heures. Pour souffler leurs dix bougies, ils ont décidé de mettre sur pied deux journées portes ouvertes. Avec au programme des visites de la microbrasserie, des animations musicales, de la petite restauration du terroir avec des producteurs locaux, des surprises et "bien sûr de bonnes bières, dont une cuvée spéciale".

Reharmont, 7, Lierneux. info@brasseriedelalienne.be