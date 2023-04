A Arlon, Zandi est sortie grandie de son AVC

Fin 2011, elle ne se sent pas bien, souffre d'une douleur sous l'œil droit et va consulter son médecin qui diagnostique une sinusite. Comptant sur les quelques jours restant pour se soigner avant ses vacances, elle raconte: "Je regardais un film le soir à la télé. J'ai entendu la sirène d'une ambulance, se souvient-elle. J'ai cru que c'était pour notre voisine. Mon conjoint, inquiet de la tête que je tirais et de ma bouche déformée, avait appelé les urgences pour moi. Quelques heures plus tard, j'étais allongée dans un lit d'hôpital avec des hallucinations, je voyais des macaques aux quatre coins de mon lit."

La descente aux enfers débutait. Trois jours plus tard, elle était transférée dans un service de neurochirurgie d'une clinique spécialisée où on devait lui ouvrir le crâne. Les médecins ont annoncé à son mari et à ses deux jeunes ados de 14 et 12 ans, "que l'impossible serait tenté pour la sauver mais qu'il fallait quand même s'attendre à son décès vu l'ampleur des dommages subis par l'hémisphère droit de son cerveau et que si elle se réveillait, les séquelles en ferait une débile mentale."

Zandi devait rester débile mentale

Faisant fi de ce pronostic, la famille décida d'accepter ce passage au bloc opératoire pour y tenter l'impossible et oublier cette image d'un crâne qui avait triplé de volume et dans lequel on pouvait enfoncer son index dans un organe tout mou.

Patricia a pu se reposer quelques semaines en étant plongée dans le coma, avant de partir un an dans un centre de rééducation où elle dut réapprendre tous les gestes de la vie, handicapée lourdement par une hémiplégie totale du côté gauche. Son handicap l'empêchant de lire les premières lettres des mots, elle a décidé d'appeler ses compagnons d'infortunes des "Zandis", plutôt que des "Handicapés" ou des "personnes porteuses de handicap". Elle a décidé que pour cette nouvelle vie, elle s'appellerait dorénavant "Zandi".

Pour expliquer son ressenti, cette vie dans ce corps où la moitié gauche ne répondait plus, elle a pris de notes. Elle s'est mise à écrire, avec sarcastisme, esprit critique et humour sur son année en centre de rééducation, sur son retour à la maison où elle s'est sentie coupable vis-à-vis de son conjoint, de ses enfants, de ses parents, de ses premières sorties où elle a dû apprendre à subir les regards pleins de condescendance et de pitié, qu'elle refusait.

Elle a écrit un livre N'ayez pas peur de l'autre monde où elle raconte son combat pour la vie, son plaisir bonheur d'être auprès des siens et d'apprécier des choses simples. Elle s'est établi une liste de défis, qui sont son moteur, le plus fou étant de marcher en haute montagne accompagnée de trois sherpas. Une véritable leçon de vie à lire ou à entendre.