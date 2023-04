Neuf chars pour le premier carnaval d'Offagne

Un défi un peu fou que celui lancé par le club des jeunes d’Offagne (Paliseul) il y a quelque temps: organiser le premier carnaval du village. "On n’y avait jamais pensé. Même si parfois on pourrait leur reprocher d’être un peu brouillons à certains moments, ils ont osé l’organiser en très peu de temps et le résultat est surprenant ! Neuf chars pour une première édition, c’est très bien. Grâce à eux, le village revit. Merci les jeunes !" dira un des spectateurs originaires du village.