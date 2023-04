L'intelligence artificielle au service du tourisme? "Nous n’avons pas le choix que de passer par là"

Connaître les bienfaits et les dangers qui y sont liés

Plutôt intrigué, le directeur de la Maison du tourisme souhaitait en apprendre davantage sur ce nouveau programme. "C’était l’occasion d’avoir un spécialiste qui nous explique les tenants et les aboutissants de ce programme qui fonctionne avec l’intelligence artificielle, explique-t-il. Comme tout nouvel outil technologique, c’était intéressant d’avoir les côtés utiles mais aussi les dangers qui y sont liés."

En ce qui concerne le domaine touristique, ce programme peut avoir des avantages. "Tout ce qui est traduction par exemple, car l’outil est bien plus performant que ce que nous avons actuellement en terme de logiciels, reprend Laurent Daems. De plus, il est très difficile d’engager du personnel parfaitement multilingues. Cela permettrait aussi à n’importe qui de poser une question sur une destination. Par exemple, au lieu de faire plusieurs recherches sur la destination et de tout compiler soi-même, nous pourrions poser la question sur ChatGPT et avoir une réponse sur la météo, la bonne période pour y aller, l’hébergement et le mode de transports. ChatGPT pourrait même faire les réservations à la place de l’humain."

"Nous n’avons pas le choix que de passer par là"

"Le gros bémol c’est que derrière, il faut quand même de l’humain, reprend Laurent Daems. Cela reste un outil rédactionnel. Là où nous devons être prudents, c’est au niveau de la qualité de l’information. Après, il y a encore toute une série de questions sur l’éthique et la protection des données. Ma crainte personnelle, c’est que l’on vive la même chose qu’avec AirBnB ou Booking. De très gros opérateurs étrangers vont écraser le marché et nous, nous allons être tributaires sans avoir d’outil à mettre en face."

Laurent Daems tire tout de même plus de positif de cet atelier. "Nous n’avons pas le choix que de passer par là, dit-il. Nous sommes au même stade qu’Internet à ses débuts, où l’on pouvait faire tout et n’importe quoi. Cela va faire évoluer les métiers du tourisme, c’est une évidence. Il est encore trop tôt que pour tirer la sonnette d’alarme alors que si ça se trouve, ce sera très positif."