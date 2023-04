L’exil, base de l’éloquence pour les rhétos de 9 écoles au Bastogne War Museum (vidéo)

Des élèves venus des quatre coins de la province ont alors investi la scène pour proposer et jouer leur texte.

Pour certains, c’était un simple travail de rappel de l’histoire.

D’autres ont été plus créatifs en exposant une rencontre avec un réfugié, une lettre aux générations futures, une autre retrouvée dans une malle dans un grenier, la thématique singulière de l’homosexualité, encore sous forme de journal intime ou de poésie.

Les jeunes ont ainsi pu démontrer non seulement une belle connaissance de l’histoire de la Deuxième Guerre mondiale ou de l’actualité, mais aussi une belle créativité en offrant de belles émotions au public présent.

"Poutine et la politique de guerre"

Les organisateurs avaient également eu la bonne idée d’inviter l’ancien ambassadeur d’Israël Élie Barnavi à s’exprimer sur cette même thématique. "Ils quittent un endroit où on ne veut plus d’eux pour un autre endroit où on ne veut pas d’eux, lance-t-il. L’exil est vraiment un thème que je porte en moi au vu de mon histoire familiale."

Et de prendre la machine à remonter le temps et des croyances. "Adam et Eve ne sont-ils pas les premiers exilés, chassés du paradis. Les Hébreux, les Romains, les Grecs, les exilés politiques comme lors de la Révolution française ou bolchevique. La plupart du temps, c’est un arrachement. Les gens veulent quitter la misère et la persécution. Les États-Unis ont été construits sur des vagues d’exil. Les juifs ont aussi dû composer avec des nombreux exils, et des pogroms, même après la guerre en Pologne. Et maintenant les Africains, les Afghans, les Syriens et les Ukrainiens."

Et il pointe sans concession la "folie de Poutine qui agit comme Hitler en basant son pouvoir sur la guerre, de la Tchétchénie à l’Ukraine ou en soutenant encore El Assad en Syrie. En Ukraine, il avait parié sur le manque d’unité de l’Europe et l’absence d’identité ukrainienne. Il a eu tort sur les deux points. Staline avait établi, malgré lui, les bases de l’unité européenne en opposant les deux blocs. Poutine raffermit ces liens. Je veux donc rester optimiste pour la suite."

Place ensuite à la remise des prix avec celui du jury académique pour Ellioth Maire (athénée royal Bastogne-Houffalize), du jury de l’ASBL TCP à Noémie Vanquaillie (AR Neufchâteau-Bertrix) et du jury de la presse et le prix du public pour Nina Meyer, de la même école.

En conclusion, Michel Cornélis a annoncé que le concours avait pour vocation d’accueillir encore un plus grand nombre d’écoles, mais a maintenu le suspense pour le futur thème.

Noémie Vanquaillie (Athénée royal Neufchâteau-Bertrix), Prix de l’ASBL Tourisme Culture et Patrimoine : "Se rappeler des exilés et les aider"

"L’exil, c’est partir dans un autre pays, changer de vie. Je suis issue d’une famille de l’exil et je voyais également l’intérêt du regard du retour dans son pays. C’est un petit choc. On se dit qu’il y a une telle différence entre la vie dans le pays où l’on vit et celui de nos ancêtres. Il ne faut pas oublier les populations qui ont dû s’exiler à cause de conflits, de guerre. Il faut s’en rappeler et les aider. Le prix me fait très plaisir. J’étais très stressée, mais je suis très fière de moi et du travail des autres lauréats."

Nina Meyer (Athénée royal Nefchâteau-Bertrix), Prix du jury de la Presse et prix du Jury : "J’ai parlé avec le cœur"

"Je suis très fière d’avoir reçu ses prix. J’ai beaucoup travaillé avec mon professeur de français. J’ai passé des heures à l’écriture et puis on a travaillé en session quand j’ai su que j’étais qualifiée pour la partie éloquence. J’ai vraiment présenté mon texte avec mon cœur et je suppose que c’est cela qui a plu au jury. Je voulais vraiment défendre les droits de la femme avec un regard singulier sur ce qui se passe en Afghanistan. Le combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes reste plus que jamais dans l’actualité.

Ellioth Maire (Athénée royal Bastogne-Houffalize), Prix du jury académique: "Il faut inviter à la réflexion"

"Je suis vraiment content de ce prix qui est l’accomplissement du travail. Je ne m’étais jamais vraiment intéressé à ce thème. La Deuxième guerre mondiale m’intéresse, mais je ne me suis jamais questionné sur la place des populations civiles. C’est intéressant de prendre le temps d’y réfléchir et de livrer son avis en public. Cela reste un bel échange cette soirée. L’aspect concours, ici je l’avais mis de côté pour me concentrer sur la thématique et les personnes invitées me renforçaient sur ce message. Inviter à la réflexion, c’est la meilleure manière de faire évoluer la société."