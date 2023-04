guillement

(...) Au-delà des clivages politiques, c’est notre province tout entière qui perd avec lui une figure emblématique, tant il a personnifié, à côté d’autres combats, la défense inlassable du Luxembourg et du Sud-Est rural dans le contexte belge et international (...) Il avait la Belgique chevillée au corps, le centrisme social-chrétien dans l’âme et son cher Luxembourg dans le cœur. Belge viscéral, il n’a cessé d’échanger avec ses amis flamands ses idées pour l’avenir de son cher pays (...) Attaché à l’héritage et à la transmission des valeurs, il fut tout autant un pionnier, un novateur et un producteur d’idées dans son combat pour la défense du Luxembourg et de la ruralité. Nous lui devons, entre tant de choses, la création de la Fondation pour la rénovation rurale du Sud-Est de la Belgique, mère de l’actuelle Fondation rurale de la Wallonie, le PED d’Athus-Rodange, mis sur pied avec nos voisins de France et du Grand-Duché, qui fut à l’origine de l’engagement du Luxembourg, puis de la Wallonie, dans la dynamique transfrontalière de la Grande Région. Charles Ferdinand était un vrai généreux d’esprit, dont la pensée sans cesse bouillonnante était un don permanent au bien commun, un bâtisseur de ponts au regard à la fois aigu et transcendant, entre un héritage à préserver et un avenir à construire, entre les villes et la ruralité, entre le Luxembourg, Bruxelles et l’Europe, entre le Luxembourg et ses voisins, entre le Nord et le Sud de l’espace méditerranéen. Nous voulons, pour cela et pour tout ce qu’il a incarné, lui rendre un vibrant hommage et lui témoigner notre profonde reconnaissance. La Belgique et notre province en particulier perdent avec lui un grand homme, un homme d’exception. À son épouse Michèle, à ses enfants et petits-enfants et à tous leurs proches, à sa famille et à ses nombreux amis, la famille centriste luxembourgeoise, réunie dans le Mouvement des Engagés, présente ses condoléances les plus sincères et émues.