La clignette wallonne de Michel Francard: "C’ èst nin todi lu tchfô ki gangne l’avon.ne ki la mindje" (vidéo)

L’interprétation de cette expression ne pose guère de problème. Dans la société rurale de naguère, le cheval était l’auxiliaire indispensable pour l’agriculteur, notamment dans les travaux des champs. Et c’est bien vrai que le cheval "gagnait l’avoine", qu’il avait le mérite d’un dur labeur. Mais ce cheval méritant n’est parfois pas celui qui mange l’avoine durement gagnée.

En d’autres termes, on n’est pas toujours récompensé selon ses mérites. Cela ne vous rappelle rien ? Si, bien sûr ! "L’un sème et l’autre moissonne" nous dit l’évangile de Jean. À l’inverse de ce que dit l’adage, on ne récolte pas toujours ce que l’on a semé.

Cela dit, le verbe employé, mindji, peut surprendre. En plusieurs endroits de Wallonie, il existe deux verbes pour traduire "manger". C’est notamment le cas à Bastogne, où l’on distingue mindji pour les humains et mougni pour les animaux.

Et pour le cheval qui gagne l’avoine, pourquoi est-il question de mindji, et non de mougni ? C’est que ledit cheval, loin du canasson ou de la rossinante, est la plus noble conquête de l’homme, rien de moins. D’ailleurs, on ne parle pas de la gueûye do tchfô "la gueule du cheval", mais de la boutche do tchfô "la bouche du cheval". En wallon comme en français, nuance et précision se conjuguent.

Ceux qui considèrent que le wallon est grossier me font donc monter sur mes grands chevaux. D’ailleurs, il n’y a pas de langue grossière, i-gn-è ku dès grossîrès djins "il n’y a que des gens grossiers".