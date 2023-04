Jean-Pierre Dardenne envisage un retour aux élections communales à La Roche

Bourgmestre libéral de La Roche de 1983 à 2011, à l’exception d’un mandat partagé (94-98), président du conseil provincial et député wallon, il avait arrêté toute carrière politique en 2012, alors qu’il devenait juge suppléant du Tribunal du Commerce de Marche, ce qui était incompatible avec tout mandat politique.

"J’y réfléchis. Je discute beaucoup. Je rencontre des gens, mais je n’ai encore arrêté aucune décision définitive, convient-il. Mais effectivement, ce n’est pas du tout impossible que je sois sur une liste aux prochaines élections communales de 2024."

Pas sur la même liste que Guy Gilloteaux

Si Jean-Pierre Dardenne devait se présenter aux suffrages des Rochois, ce ne sera plus comme en 2006 où il avait obtenu le meilleur score de 1307 voix avec Guy Gilloteaux comme colistier, mais bien contre celui-ci.

"Si je me présente, ce serait avec une liste ouverte où on retrouverait des gens de toutes les obédiences, précise-t-il. Oui, je suis du même parti que l’actuel bourgmestre, mais lui aussi aura sur sa liste des gens d’autres partis."’

C’est en fait un souhait exprimé par des candidats rochois qui a suscité la réflexion chez l’ancien bourgmestre et député, dit-il..

"Le déclic, c’est cet appel de gens très motivés, qui souhaiteraient que je les accompagne dans leur projet. Je trouve très sain cette démarche de citoyens qui expriment un intérêt général pour la commune. Je trouve ça motivant et sympathique."

Parmi ces futurs candidats qui espèrent voir sortir Jean-Pierre Dardenne de sa retraite politique figurent des actuels conseillers, mais pas seulement.

"Je ne serais pas tête de liste"

Assistera-t-on à un combat de deux personnalités libérales comme tête de liste à La Roche ? Jean-Pierre Dardenne nuance. "Si je me présente ce n’est pas comme leader, tête de liste, précise-t-il. C’est pour participer à un projet.

Je n’ai personnellement aucune ambition. Je n’ai plus l’âge de cela."

L’échevin Charles Racot souhaite ne plus se représenter

Une autre grosse info politique sur La Roche est la décision de l’échevin des travaux Charles Racot de ne plus se présenter aux élections communales en 2024.

"Oui, ma décision est prise. Je ne laisse en aucune façon tomber mes amis de la majorité, mais je souhaite et je l’ai dit ne plus me représenter, explique-t-il. Vraiment, s’il fallait quelqu’un en dernière minute, faute de combattants, je dépannerais, mais ce n’est pas mon souhait. Et cela n’arrivera pas. Je suis dans la maison depuis 36 ans et échevin des travaux depuis 28 ans.

L’actuel bourgmestre MR Guy Gilloteaux s’appuie sur une majorité de neuf sièges face une opposition menée par Christiane Colinet qui compte six conseillers.