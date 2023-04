Une semaine avant son décès, Charles-Ferdinand Nothomb: "Je vais mourir, mais j’espère vite et bien"

Charles-Ferdinand Nothomb, à quelques jours de sa mort qu’il savait imminente, avait gardé tout son sens de l’humour, de la dérision, de la profondeur et du léger aussi. Évacuant d’emblée l’atmosphère toujours délicate de pareille visite, il m’a de suite mis à l’aise, m’expliquant qu’il allait mourir, mais espérait le faire "vite et bien".

Ne pas être perclus de douleur, garder sa raison, profiter des derniers jours entouré de sa famille dans sa chambre baignée de la belle lumière extérieure du printemps lui apparaissaient tellement précieux, nous confiait-il.

Charles-Ferdinand Nothomb remerciait la vie à sa façon, en me récitant quelques vers de Goethe en Allemand, "moi qui n’ai jamais été un vrai germaniste", confiait-il humblement. Son dernier challenge ? Rester en vie et garder suffisamment de force pour la fête de ses soixante ans de mariage quelques jours après ma visite, le dimanche 16 avril exactement. "Et nous y chanterons un air du folklore arlonais, précisa-t-il. C’est une tradition des Nothomb dans les moments de réjouissance." Et le ministre d’État de chantonner faiblement quelques strophes pour mieux me faire découvrir. Pari tenu, il y était bien présent.

Il a parlé des autres, de leurs qualités, du monde, de son enfance, de ses amis. Tout ça sur un ton apaisant, serein et même parfois joyeux. Une scène inspirante qui vaut tous les portraits.

Ilenvoyait des billets de mémoire à Maxime Prévot

Nous avions pris l’habitude, lui et moi, de déjeuner ensemble une fois l’an. L’ancien président de parti, qui disait parfois encore PSC au lieu de cdH, se révélait un intarissable raconteur de l’histoire politique de notre pays. Que d’anecdotes, de questions, d’indignation, de regrets !

Mais dépassant cette vie tellement riche désormais derrière lui, l’homme n’a jamais cessé de se projeter dans le futur. Jusqu’à ses derniers moments, il a proposé quantité de projets. Il gardait d’ailleurs contact avec la présidence des Engagés et rédigeait jusqu’il y a quelques semaines encore des "billets de mémoire" sur une expérience du passé qui pouvait inspirer le parti sur un sujet d’actualité.

Unmaster en philosophie à 78 ans

Il y a quelques années, en 2012, Charles-Ferdinand Nothomb avait éveillé ma curiosité lorsqu’on avait fixé la date de notre déjeuner annuel. "J’ai quelque chose de tout de même surprenant à vous dire", avait-il glissé.

Dès l’apéritif, il me confiait qu’il allait reprendre des études à l’université pour décrocher un master en philosophie. "Je cherche un kot", m’avait-il expliqué.

Plus tard, il m’a avoué que les jeunes étudiants ne savaient pas qui était le vieux monsieur assis dans l’amphithéâtre, mais que les professeurs s’adressaient à lui avec une certaine déférence. Il a décroché son master à 78 ans ! Profondément croyant, Charles-Ferdinand Nothomb laisse le souvenir d’un homme politique tout entier consacré à la res publica, humble, discret, très attentif aux relations humaines et infatigable travailleur créatif jusqu’à la fin de ses jours. Il a vécu ses derniers jours à Habay, là où il a reçu tellement de journalistes à qui il donnait ses conférences de presse en marchant dans le parc avant de servir un jus de pomme.