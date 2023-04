La halle et le hall de Libramont ont un nouveau gestionnaire

Une a particulièrement retenu l’attention des élus parce qu’elle cochait toutes les cases. Il s’agit de la société Gadicé. Elle est gérée par Anne Weberg, Cédric Martin, Dimitri Defosse, Jean-Noël Grandjean et Virginie Colaux.

Ce ne sont pas des inconnus puisque ce sont ces mêmes personnes qui pilotent l’entreprise d’événementiel Galène Event dont le siège est situé à Léglise.

Entretien avec Jean-Noël Grandjean, l’un des cinq Mousquetaires.

Monsieur Grandjean, quand êtes-vous devenu officiellement les gestionnaires de la halle et du hall ?

Vendredi dernier. On a reçu les clefs de la Commune. Lundi, on s’est installé dans nos locaux et ce mardi on a finalisé cela chez un notaire.

Votre nom est lié directement à Galène Event. Que devient cette société ?

Elle va continuer son petit bonhomme de chemin. Ici, que les choses soient bien claires, nous voguons sous le pavillon Gadicé dont l’objet social est d’amener de l’animation dans le hall sportif et à la halle aux foires que trop de gens confondent avec le lieu où se tient la Foire de Libramont. Nous allons sérier des événements qu’on aimerait mettre au goût du jour, voir se créer, etc.

Et que pensez-vous des lieux que vous venez d’investir ?

On les connaît puisque notre société événementielle a travaillé ici pour divers spectacles ou activités qui s’y sont tenus. On va vivre un peu dans nos murs et on va voir ce qu’on peut améliorer pour que la halle et le hall retrouvent une image plus moderne: rafraîchir la cafétéria, revoir les sanitaires et en créer d’autres si on doit couper la salle en deux lors de la tenue de deux événements différents, etc. Il y a du travail et c’est la raison pour laquelle c’est important pour nous de travailler en groupe. Seul, c’est trop compliqué. Ici, chacun sait quel est son rôle et comme cela, on peut avancer.

Votre bail avec la Ville de Libramont court sur quelle période ?

Il court pendant sept ans et est renouvelable pour trois ans.

Que pensez-vous organiser ?

Nous ne sommes pas là pour faire concurrence au centre culturel ni au LEC. Notre vocation est d’offrir un outil où on peut organiser un spectacle, une remise de prix, inviter un groupe musical, une foire aux livres, etc.

Sur Libramont, par exemple, il y a deux écoles de danse. Ce n’est pas normal que ces deux écoles soient obligées d’organiser leur spectacle annuel en dehors de Libramont, faute de salle.

On verra aussi comment continuer le marché de Noël en l’améliorant encore. Là, c’est une société privée qui l’organise dans notre halle.

Et pour le sport ?

On a la chance qu’on peut coupler les deux salles par exemple pour accueillir, on l’espère, de gros événements comme une finale de gymnastique ou un tournoi, etc.