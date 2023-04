Grosse frayeur à l’atterrissage pour un avion Cargolux, obligé de redécoller (vidéo)

Des secousses, quelques étincelles et une grosse frayeur pour les passagers de l’avion Cargolux 747, samedi 15 avril. En provenance de Dubaï, l’avion atterrit vers 18 h 30 à l’aéroport Luxembourg – Findel, mais, sans en connaître la raison, la manœuvre ne se passe pas comme prévu. Une fois arrivé sur le tarmac, l’engin ne semble pas contrôler sa course et rebondit sur la piste, son moteur gauche heurtant le sol. En position délicate, le pilote décide alors de redécoller afin d’effectuer un second atterrissage. Cette fois, l’avion parvient à poser sans difficulté. Une scène impressionnante filmée par Kyan Mohebati, un photographe spécialiste de l’aviation habitué du Findel.