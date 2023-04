Cet été, Jamoigne vibrera au souvenir d'août 1914

Après le gros succès de septembre 2018 qui commémorait l’arrivée des premiers enfants juifs au château du Faing en mai 1943, Pierre Maitrejean, l’ancien instituteur d’Izel (Chiny), récidive dans un tout nouveau spectacle qu’il prépare depuis des mois. Celui-ci sera cette fois axé sur la Première Guerre mondiale et en particulier les terribles journées d’août 1914 au cours de la Bataille des Frontières entre soldats français et allemands.

Ce tout nouveau spectacle intitulé "… Et la Semois était rouge de sang " (les mots très forts des témoins de l’époque, en 1914), est programmé pour les soirées du 22 août au 27 août prochain, toujours dans le parc du château de Jamoigne comme en 2018.

Un total de 150 figurants participera à ce spectacle qui s’annonce haut en couleur, et pas seulement rouge…

Les lettres envoyées par Nestor

Pourquoi des nouvelles commémorations au château du Faing de Jamoigne ? " D’abord parce que le château lui-même a été le témoin direct des événements qui se sont déroulés en août 1914 en Gaume durant la Bataille des Frontières, répond Pierre Maitrejean, le concepteur du spectacle et metteur en scène. Le 6 août 1914, les habitants de Jamoigne étaient nombreux dans la cour du château pour accueillir les premiers soldats français entrés sur le territoire belge pour nous protéger et nous défendre.

À plusieurs reprises durant ce mois d’août 1914, le château et ses collines environnantes furent témoins de prises d’otages (Jamoigne), d’assassinats (Les Bulles), de massacres (Izel) et de maltraitances. Mais c’est le 23 août 1914 que le château du Faing joua un rôle majeur dans le conflit. Équipé en ambulance par le Dr Sironval, médecin à Jamoigne, le site du château accueillit en effet plus de 500 soldats français et allemands dans ses locaux et dans sa cour", explique encore Pierre Maitrejean.

Rien d’étonnant donc que sa voisine, la Semois, était rouge de sang.

Le fil conducteur de ce nouveau spectacle sera les nombreux courriers échangés entre Françoise, une maman de Jamoigne, et son fils Nestor mobilisé en juillet 1914 puis présent jusqu’à la fin 1918 dans les tranchées de l’Yser.

La maman, dans ses courriers, évoque de son côté les événements régionaux et les travaux agricoles. Ces échanges épistolaires, souvent émouvants, seront projetés et lus sur le mur du château du Faing.

On réserve à partir du 1er mai pour ces spectacles de la fin août à Jamoigne, en contactant le 0460 964849 ou via www.sijamoigne.be L’entrée au spectacle sera de 20 € par adulte et 12 € pour les moins de 12 ans.