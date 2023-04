Virginie Mathé est la nouvelle directrice du centre culturel de Bastogne: "Les citoyens doivent devenir des acteurs"

En effet, cela fait quinze ans que je travaille au sein du centre culturel au niveau de l’animation et de l’éducation permanente. Cela m’a permis d’acquérir de l’expérience au niveau des stages, des animations, des relations avec des acteurs socio-culturels de la région et des différents partenariats. Mon emploi du temps s’est aussi étendu. C’est donc une évolution logique en vue d’apporter une certaine continuité.

Est-ce que cela a été difficile de vous décider à devenir candidate à ce poste ?

J’étais bien décidé de franchir le pas. Le poste a déjà été ouvert précédemment, mais ce n’était pas le bon moment pour moi. Cette fois-ci, il n’y a plus eu d’hésitation. J’avais plus d’expérience et je connais le terrain. Et je pourrais apporter aussi mes réflexions et ma rigueur. Je vais à présent aussi découvrir la gestion, mais il n’y a rien d’insurmontable.

Passer d’animatrice à directrice, de collègue à cheffe, n’est-ce pas compliqué ?

On est une équipe qui fonctionne bien. J’ai d’ailleurs parlé de mon projet avec les autres membres de l’équipe. Ils étaient très enthousiastes et j’avais leur soutien. On va garder ce bon état d’esprit, de solidarité. L’équipe aurait sans doute moins été réceptive avec une personne venue de l’extérieur. Avec les deux postes vacants, on sent également que beaucoup aimeraient nous rejoindre.

Quelle est la touche personnelle que vous voulez apporter ?

On va continuer à mettre en valeur la création locale. Cela fait partie des missions des centres culturels. Il faut poursuivre les relations avec les acteurs sociaux de la région. On est notamment contents de travailler avec tous les jeunes présents à Bastogne. Et puis il faudra relever le défi de la construction du pôle culturel. J’ai envie d’apporter un développement constructif avec les deux autres partenaires, le Piconrue Musée de la Grande Région et l’Orangerie.

Est-ce qu’on verra déjà votre touche pour le programme de la saison 2024 ?

J’ai participé aux précédentes programmations et la saison à venir est déjà très avancée. Il y a l’axe mobilité qu’il faudra poursuivre, en sortant de nos murs et en nous rendant dans nos villages, notamment grâce à notre caravane. On y travaille déjà. Avec l’extension vers Bertogne.

On doit aller vers les gens ; il faut qu’ils deviennent acteurs. Il n’y aura pas de révolution dans la programmation en tout cas. On misera sur une ou deux têtes d’affiche. Au niveau de l’humour, il y a déjà le Festival du rire. De notre côté, il faudra privilégier les partenariats pour ce genre de soirées. Par ailleurs, on a déjà eu pas mal de propositions de troupes d’art de la scène, dont beaucoup de la province.

Le déménagement au Pôle culturel, ce sera un sacré défi pour votre équipe, non ?

Ce sera aussi l’occasion de faire un tri dans nos nombreuses archives. Ce sera un grand chantier, mais nous y allons de manière positive. Nos locaux actuels sont chaleureux, mais pas accessibles à tous. On devrait aussi avoir plus de visibilité avec une belle salle d’exposition et des locaux plus vastes pour les stages. Mais aussi un accueil centralisé avec les deux autres partenaires. Cela sera très riche de travailler ensemble. On va encore attendre avec impatience une salle de 150 places. En attendant, on reviendra dans notre salle. On vivra cette transition avec entrain.

Le 28 avril, le centre culturel de Bastogne accueillera le spectacle Tacoma Garage. Un road trip musical de Corentin Skwara qui a suivi le groupe The Sonics. Il propose de retracer une aventure musicale et humaine dans un mélange de vlog, de théâtre documenté et un carnet de voyage et ciné concert. PAF: 18 euros.