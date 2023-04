Les promeneurs auront donc la possibilité de réaliser une balade matinale avant de rejoindre le Vauxhall, vers midi, pour un concert gratuit. Les participants pourront ainsi découvrir une des dix-neuf balades balisées, de 8 h 15 à 10 h 30, accompagnés du parrain ou de la marraine de la promenade choisie. Pour cette édition, des animations seront proposées sur certains parcours. Elles auront pour thème l’histoire locale, le patrimoine, la nature, l’histoire mémorielle ou encore une chasse au trésor. Deux promenades sont également ouvertes aux coureurs et une autre pour les personnes à mobilité réduite, qui pourront réaliser le parcours à l’aide de bécassines.

À l’issue des balades, l’ensemble des participants seront invités à rejoindre le Vauxhall pour un concert de Laurent Vigneron et The Po Boy’s, deux générations de musiciens de jazz se mélangeront dans ce groupe pour proposer du jazz, du rock, du blues pimenté d’influences folks et créoles. Un barbecue sera également disponible au même endroit. Une belle occasion de profiter du printemps en toute convivialité.

Réservation pour les balades via anne.morsomme@vauxsursure.be ou chez René Reyter (le soir) au 0474 38 78 81. Programme complet des balades sur le site de la commune avec l’extension actualités.