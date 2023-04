Un Florenvillois dirige l'édition d'un manuel pour préparer le CEB à la maison

En route pour le CEB, (Edition Auzou Belgique), c’est un manuel idéal pour aider et rassurer les enfants (et les parents) à préparer le CEB à la maison. À noter que chaque année, ce sont environ 60 000 enfants qui se retrouvent pour cette épreuve finale primaire. Cette année, l’épreuve menant à l’octroi du certificat d’études de base se déroulera les matinées des lundi 26, mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 juin. Elle aura lieu plus tard que d’habitude simplement parce que les vacances d’été commenceront le vendredi 7 juillet à 16 h.

Mise en page aérée et épurée

"Pour cette édition, nous avons beaucoup travaillé sur la présentation, afin d’améliorer encore la compréhension des élèves. Une présentation claire et sobre permet une plus grande accessibilité pour les élèves présentant des troubles"dys" ou simplement en difficulté d’apprentissage.

De plus, nous avons peaufiné tous les exercices pour les rendre encore plus attractifs. Comme pour l’épreuve finale, nous proposons un portfolio en quadri qui sera le point de départ de certaines activités."

Une mascotte est présente à côté de chaque question pour signaler le renvoi au portfolio. Ce dernier est détachable pour rendre son utilisation la plus pratique possible. On y trouvera des textes, des cartes, des illustrations, l’évocation d’expériences… nécessaires pour répondre aux questions posées. On y trouvera également des QR Code permettant d’entendre les textes du "Savoir écouter".

La réforme du tronc commun, pas à pas

Michel Roiseux ajoute aussi que les nouveaux programmes "référentiel de français et langues anciennes" qui s’inscrivent dans une certaine continuité des socles de compétences les remplacent progressivement au fur et à mesure du déploiement de la réforme du tronc commun. Ces référentiels sont déjà d’application dans les établissements depuis la rentrée 2022 pour les 1re et 2e années primaires, le seront dès septembre 2023 pour les 3e et 4e primaires, dès 2024, pour les 5e primaires et 2025 pour les 6e primaires. C’est ainsi que la nouvelle orthographe est déjà utilisée, rendue obligatoire par ce nouveau référentiel.

Il donne accès à des exercices complémentaires en bonus. Il suffit de les télécharger et de les imprimer.

Bref, comme il l’a prouvé par le succès rencontré l’année dernière, En route pour le CEB se veut un ouvrage pour s’entraîner et se préparer à l’épreuve du CEB. Le manuel est écrit par Marie Bastin (inspectrice), Paul Henri Jacquet (enseignant) et Rudy Graindorge (conseiller pédagogique). Il est disponible au prix de 10,95 euros.