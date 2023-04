Tous les élus OK pour attirer les médecins à Neufchâteau avec des primes

En très résumé, comme l’a rappelé lundi soir le bourgmestre François Huberty, Neufchâteau lance un plan d’actions en 5 points: doubler la prime Impulseo de 25 000 € de la Région wallonne pour toute première installation d’un médecin, mise à disposition d’un futur logement tremplin à loyer modéré pour un médecin quel qu’il soit qui s’installe à Neufchâteau ; une aide de 500 € pour le conjoint du médecin qui doit se chercher un job ; un employé communal va devenir le référent en matière de soins de santé et sera là pour répondre à toutes les questions et enfin, dernière mesure, la Commune va inciter ses citoyens à adhérer au projet de la Province qui vise à encourager les habitants à accueillir chez eux un étudiant en médecine en stage ou un étudiant en soins infirmiers ou un assistant.

Le mayeur précise que sur les 6 généralistes en exercice actuellement à Neufchâteau, 3 sont très proches de la pension. "On veut que Neufchâteau soit une commune attractive pour les soignants", insiste-t-il.

La conseillère indépendante Michèle Mons Delle Roche: "J’applaudis, c’est une initiative magnifique et j’espère que d’autres communes ne vont pas surenchérir. Sur le plan financier, avez-vous provisionné ?"

Le bourgmestre: "Au prochain conseil communal on votera une modification budgétaire".

Simon Defat (min.) félicite l’initiative aussi. Il fait toutefois remarquer qu’il s’est renseigné chez un fiscaliste pour savoir ce que va toucher le médecin réellement: "Une partie des primes est fiscalisée. Ne devrions-nous pas, à la place d’une prime, réduire le loyer du centre médical pour que l’argent versé aille dans la poche des médecins ?"

500 € au conjoint, pas assez et même humiliant ?

Le bourgmestre: "On y a pensé, mais ce n’est pas assez fort. De plus, comme le centre est exigu, impossible d’accueillir là des médecins supplémentaires".

Yves Evrard (min.) rappelle que le ministre fédéral de la Santé a augmenté le nombre de numéros Inami. Il estime que l’argent n’est pas le seul incitant pour un médecin qui est surtout à la recherche d’un cadre de travail où il peut s’épanouir sans être surchargé de boulot. Le conseiller libéral juge l’aide de 500 € octroyée au conjoint "à la limite humiliante. 500 €, c’est faiblard. On dit aussi qu’on va donner 25 000€ aussi aux spécialistes, or un dentiste n’a pas droit à la prime Impulseo de la Région. Donc, s’il vient ici, comme il ne peut bénéficier d’Impulseo, de facto, il est exclu de notre intervention de 25 000€ ! Pourquoi lier notre aide à celle de la Région et qu’il doit s’agir de la première installation. Peu importe pour moi qu’il soit jeune ou vieux ou qu’il en soit à la xième installation pour autant qu’il s’installe chez nous".

Le bourgmestre rétorque qu’on ne lie pas l’octroi de 25 000€ à la prime Impulseo: "Le règlement est limpide et il n’a pas pour but de débaucher les médecins par n’importe quel moyen. On ne peut pas aller débaucher un soignant dans une autre zone en pénurie médicale, voilà pourquoi on stipule qu’il doit s’agir d’une première installation. " Il s’adresse directement à Yves Evrard: "C’est à vous monsieur le député wallon et pas à nous les municipalités, de trouver les recettes pour faire venir les médecins en zone rurale. Mais je vous rejoins quand vous dites que l’argent n’est pas la seule motivation des médecins pour venir s’installer chez nous." Unanimité.

Le vieux kiosque remplacé à terme par trois kiosques avec barbecue

Le vieux kiosque de la vallée du lac sera remplacé par quelque chose de plus moderne. On en prévoit 3 au total avec barbecue. La plaine de jeux sera agrandie (toile d’araignée, trampoline, etc.) pour un montant global de 330 000 € TVA comprise. "Dans un premiertemps, on ne remplacera qu’un kiosque et donc il faut enlever 150 000€ du montant cité ; on verra ensuite en fonction du budget", précise le bourgmestre. Le kiosque qui sera construit se situera plus ou moins où est l’ancien". Unanimité.

Un chèque commerce de 25€ par citoyen pour fleurir sa façade

L’échevin Christian Grandjean annonce que le règlement du concours villages et façades fleuris change: chaque citoyen participant recevra un chèque commerce de 25 €. Un jury déterminera si le citoyen a fait un effort. Le conseiller Yves Evrard (min.): "On dirait qu’on achète les participants avec 25 € par citoyen ! Et comment va-t-on déterminer que le citoyen a fait un effort pour fleurir sa façade ? Et s’il y a 1 000 participants, ça va coûter cher". Le mayeur répond: "S’il y a 1 000 participants, c’est tant mieux. Je m’en réjouis." Unanimité.

Les deux vieilles passerelles remplacées

Deux passerelles vétustes seront remplacées par deux autres moins austères et plus récréatives en travaillant avec des sortes de ponts de singes sécurisés. Le coût est évalué à 193 000 euros.

Yves Evrard: "Ce projet était aussi dans nos plans de campagne électorale même si on en voyait une plus majestueuse en pierre et couverte. Ne serait-il pas judicieux, côté moulin Klepper, d’ajouter un escalier de 4 à 5 marches avec une rambarde ; il faudra y penser quand on aménagera le parking." Unanimité.