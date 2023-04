Le festival Brin d’causette, ce jeudi, au Châlet à La Roche-en-Ardenne

Au menu: "Histoires et Chansons tombées du balcon", de et par Christian Pierron. "Un bouquet désopilant d’histoires et de chansons. Entre Bourvil et les Monty Python, le surréalisme belge et le nonsense british. Caché derrière son piano, son yukulélé ou son accordéon, le conteur chanteur nous embarque dans son univers drôle et touchant", notent les organisateurs.