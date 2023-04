François Bausch, ministre grand-ducal: "Il faut réaliser un P + R à Viville"

On a plus de 200 000 frontaliers belges et français qui travaillent au Grand-Duché. On veut construire un autre P + R à Longwy financé par le Luxembourg.

Ce que vous pensez du projet de P + R à Viville ?

Je suis toujours pour, ce serait une bonne idée. Il faudrait inviter nos amis belges à voir ce qu’on a fait à Rodange pour leur montrer le potentiel. Le Grand-Duché est disposé à aider au niveau de l’organisation des trains vers Viville et aussi peut-être au financement à Viville. Je suis persuadé que ce projet rapporterait beaucoup de positif aux deux pays.

Ce qui bloque, ce n’est pas le Luxembourg ?

Non, c’est peut-être au niveau des priorités. Je comprends mes collègues belges. J’ai encore eu des pourparlers avec M. Gilkinet (NDLR: ministre fédéral de la Mobilité), qui n’est pas contre, mais il me dit qu’on ne peut pas faire tout en même temps. Mais on doit réaliser ce projet un jour !

Qu’en est-il de la prolongation de la bande de covoiturage sur l’autoroute au Grand-Duché ?

On la réalise d’abord sur l’A 3 vers la France. Quand cela sera terminé en 2025, on va commencer de suite sur l’A 6. Pour cette bande de covoiturage, je vais avoir une entrevue avec Philippe Henry. Il faut voir ensemble, ce serait dommage de changer de bande à la frontière. Techniquement, c’est faisable. J’ai eu de bons pourparlers avec le ministre pour ce projet qui tient la route.