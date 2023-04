Les Libramontois créent un buste de trois mètres de haut en hommage à Ruth Bader Ginsburg

Durant plusieurs mois, une soixantaine de participants ont contribué à la création du buste de la personnalité américaine. "Nous avons commencé en septembre de l’année dernière poursuit l’artiste. À raison d’une fois par semaine, les participants se sont relayés et ont contribué à la réalisation de l’œuvre. Ils ont ainsi confectionné des carrés de tissus qui ont ensuite été apposés sur l’œuvre. Des ateliers qui ont également permis d’apprendre à se connaître, d’échanger et de partager des choses entre citoyens". L’œuvre, qui fait plus de trois mètres de haut avec son socle, a été inaugurée ce dimanche en présence de tous ses auteurs. Elle est actuellement exposée au Centre culturel de Libramont.